福原愛爆婚變毀形象、丟代言？網點出這關鍵「應該沒影響」

江宏傑（右）、福原愛這對「桌球CP」驚傳婚變。（記者曾吉松／攝影）

江宏傑、福原愛這對「桌球CP」驚傳婚變，3日日媒更爆料江曾辱罵福原愛「妓女」，導致女方早在1月就提離婚，此外女方更傳出外遇，即使江宏傑所屬經紀公司華研國際回應「兩人沒有離婚」、福原愛也否認外遇，小傑和小愛2人感情生變傳聞仍被網友熱議。對於「桌球CP」形象重創，有網友納悶福原愛爆婚變影響形象，在日本 是否還有發展空間？台灣 網友對此更是各持己見論戰。

雖然江宏傑、福原愛當初結婚時是人人稱羨的「桌球CP」，但當時單論兩人的知名度、收入、比賽成績等，福原愛都超過江宏傑，因此兩人傳出婚訊後即有人認為這是雙方地位無法匹配的「格差婚」。

而自從嫁給江宏傑後，福原愛便淡出體壇，雖然沒有參加比賽，但靠著在日本的高知名度，福原愛代言產品的費用不減反增，光是擔任全日空的形象大使，代言費就高達1.2億日圓（約112萬美元 ）。

對於「桌球CP」驚傳婚變，有網友在PO文表示在日本只要女星傳出婚變、不倫等消息，往往發展會一落千丈甚至引退，對於福原愛的外遇疑雲，納悶之後福原愛在日本是否還有發展空間？

貼文曝光後，有一派網友認為福原愛即使經歷婚變傳聞仍能穩定發展，「人氣爆高，因為當初這婚姻就讓一堆日人氣死」、「國民女兒，江鐵定被黑到發亮」、「混得下去，格差婚離了根本沒差」；另一派網友則不認為福原愛還能順利發展，「通常出軌方都比較慘」、「只要外遇的是女方，一定被噴到歪掉」、「日本女方不倫的話很傷」。