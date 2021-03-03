江宏傑遭爆辱罵妻「妓女、婊子」福原愛心冷早想離婚？

福原愛（右）遭日媒爆料外遇高大帥男，將與丈夫江宏傑（左）協議離婚。（本報資料照片）

日本 桌球天后福原愛和江宏傑結婚四年多，婚後育有一對兒女，她近日回日本工作，上節目吐露想帶孩子回日本，且也被發現沒戴婚戒等等，引發外界揣測婚變，雖江宏傑日前出席「全明星運動會」記者會否認婚變，今福原愛卻被日媒「女性seven」踢爆與男性友人約會，更一同前往橫濱港區內的酒店，疑似婚內出軌。

據日媒「週刊文春」報導，雙方其實早在1月就協議離婚，據友人爆料因江宏傑多次對福原愛言語與精神暴力，她懷第一胎時害喜很嚴重，江宏傑多次斥責，讓福原愛自責無法給肚裡寶寶營養，甚至還被罵「妓女、婊子」等難聽用詞，讓福原愛喊離的關鍵，是2019年福原愛穿著漂亮去看牙醫，回家路上被江宏傑辱罵：「像是要挑逗一樣把嘴巴張開，妳這個妓女！」與過去江宏傑溫吞、憨厚形象天差地別，若屬實人設根本大崩壞。

福原愛被拍到和日本上班族A男一起到飯店過夜後，她坦承此事，但強調對方是很支持自己的朋友。且兩人是一人住一間房間，並提到「最近精神狀況不佳」，接受「週刊文春」訪問時，問到是否長期被老公言語暴力才離婚？福原愛表示夫妻倆會好好討論後再做決定，間接證實有離婚的想法。

江宏傑日前才在元宵節曬出一張江爸、江媽，還有福原愛媽媽千代一起吃湯圓合照，兒女小小愛與小小傑則在前面玩車車，並寫下「元宵節一定要團圓吃湯圓啊，愛媽喜歡吃甜的芝麻味道，江媽喜歡吃鹹湯圓，江爸說只要是湯圓都可以，你們今天也有吃嗎？」文末不忘tag老婆福原愛，完全看不出來離婚跡象。

而江宏傑透過所屬經紀公司華研國際回應，「兩人沒有離婚。小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。