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接種中國新冠疫苗 巴西「球王」比利：難忘的一天！

中國新聞組／北京3日電
巴西「球王」比利2日施打新冠疫苗。（取材自Instagram）
巴西「球王」比利2日施打新冠疫苗。（取材自Instagram）

巴西前足球名將「球王」比利（Pelé）2日在Instagram上貼出自己接種新冠疫苗的照片，並對著鏡頭比出大拇指。據觀察者網報導，比利接種的是由中國科興公司研製的新冠疫苗。

比利在貼文上寫道：「今天是令人難忘的一天，我接種了疫苗！疫情還沒有結束，我們需要遵守規定，保護其他人的生命，因為很多人仍然沒有接種疫苗。請大家好好洗手，並盡可能留在家中。如果必須外出，請不要忘記戴好口罩，並保持社交距離。如果我們能為他人著想，並幫助其他人，疫情終將成為過去。」

報導說，現年80歲的比利當天接種的是科興疫苗第一劑，當地2日開始為80至84歲的長者施打新冠疫苗。由於比利行動不便，疫苗注射是醫療人員前往他位於聖保羅州海濱城市瓜魯雅（Guarujá）的家中完成的。

報導指，科興疫苗獲得巴西政府及醫療專家的認可，是巴西開打的第一種新冠疫苗。巴西也已授權緊急使用英國的阿斯利康疫苗。

報導引述巴西媒體「環球報」指出，巴西今年預計將有3.54億劑疫苗，其中2.1億劑為阿斯利康疫苗，1億劑是科興疫苗，剩下的由世界衛生組織（WHO）的疫苗分配計畫（COVAX）中取得。不過，因為巴西的阿斯利康疫苗是採用一半由中國訂購原料生產、一半靠本國原料生產的方式製作，目前本地生產進度緩慢，巴西國內仍以施打中國疫苗為主。

截至1日，巴西新冠病毒確診累計病例有1058萬人，累計25萬人病亡，病例數僅次於美國和印度排全球第三。

疫苗 中國 疫情

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