足球／雇網軍黑梅西 巴薩前主席被捕

巴薩前主席巴托梅烏。（路透）

根據西班牙多家媒體報導，因為「公關門事件」前巴薩主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）1日被加泰隆尼亞警方逮捕。另外三位前高層也被拘捕，原因是此前的公關門事件，時任的巴薩高層被指花錢雇用網軍抹黑自家球員。

除了巴托梅烏之外，被帶走的還有巴薩CEO 格拉烏（Oscar Grau）、法務主管彭蒂（Román Gómez Ponti）、前巴薩主席顧問梅斯費雷爾（Jaume Masferrer）。這些人被拘是因為涉嫌俱樂部管理問題及貪腐。

根據報導，在逮捕相關人物的同時，警方也封閉了諾坎普球場的辦公室，以查找更多的證據。

西班牙相關部門一直在調查前巴薩高層聘請公關公司在網上監控球員言論，甚至抹黑部分重要球員一事。巴薩俱樂部還為這個公關行動支付 巨額費用。

西班牙塞爾電台2020年2月披露，巴薩聘請了一家名為I3 Ventures的公司為俱樂部高層維護形象，而為此不惜抹黑皮克（Gerard Piqué）、梅西 （Lionel Messi）等自家球員。

為此巴薩共支付了120萬歐元的公關費用，分成6個合約支付，以逃避俱樂部董事會的監管。根據俱樂部規定，100萬歐元以上支出需要董事會批准。但無論是非，與類似公關活動相比，巴薩支付的價格也遠超過市價。

I3 Ventures幫助巴薩在網路上開設6個帳號，主要是幫助俱樂部高層清洗形象，為此甚至發布梅西、哈維（Xavier Hernández Creus）、皮克、瓜迪奧拉（Pep Guardiola）等巴薩傳奇的負面消息。

報導指出，巴托梅烏是在家中被拘捕的，他也已將被拘捕的消息通知給家人，讓他們安心，還表示自己相信明天就能回家。