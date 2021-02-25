足球／拜仁歐冠變招 重現統治力

在滿18歲前夕，拜仁前腰穆夏拉打入歐冠淘汰賽處子球。（路透）

歐冠16強淘汰賽，衛冕冠軍拜仁慕尼黑客場以4：1擊敗拉齊奧，幾乎拿到八強門票。這對近期因傷兵滿營，在聯賽略顯低潮的德甲班霸來說，無疑是一劑強心針。而教練弗里克（Hans-Dieter Flick）幾處布陣也成為亮點，可望在賽季後半段為球隊帶來更多貢獻。

前腰穆夏拉 17歲破門

這場比賽，3天後將滿18歲的穆夏拉（Jamal Musiala）打進處子球，打破姆巴佩（Kylian Mbappé）紀錄，成為歐冠淘汰賽史上第二年輕的進球者。他替代受傷的穆勒（Thomas Muller）首發，給前腰這個進攻馬達帶來不同的活力。

穆勒毫無疑問是拜仁的靈魂人物，雖然缺乏突破能力，但助攻與門前嗅覺是他最犀利的武器。而穆夏拉則展現出良好的盤帶球感，更難能可貴的是禁區前沿果敢射門的勇氣與能力，如果將來體魄練得更強壯，將更有威脅性。

賽後，英、德雙重國籍的穆夏拉宣布，願意為德國 隊效力。德國隊主教練勒夫（Joachim Low）也立刻宣布將在3月將他招進國家隊，對他的潛力充滿期待。

右後衛聚勒 過人無數

中後衛聚勒（Niklas Sule）改踢右後衛，竟開創出一種全新的流派。現在邊後衛流行小靈快，有很好的盤帶能力，能持球推進、傳球助攻。而這場比賽，身高195公分的聚勒竟也玩起了花活，各種過人、突破讓對手防不勝防。就好像開坦克在秋名山甩尾，速度快、身體強壯、腳下功夫還精湛，對方不但防不住，連擠都擠不過。如果再把右後衛的防守選位、邊中配合練出來的話，將成為球隊的一顆活棋。

聚勒本場的表現，對比前陣子的窘境可說是天壤之別。過去，他擔任中後衛一直有轉身慢、動作遲鈍的問題。日前拜仁在德甲1：2不敵法蘭克福的比賽中，他「木樁式」的防守導致丟球，更是被球隊CEO 魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）公開批評，並稱如果聚勒要續約，得要符合一定的條件。

由於聚勒合約將在明年夏天到期，外傳拜仁有意將他出售，而曼聯、切爾西、尤文、米蘭都對他很感興趣。如今聚勒開發出了右邊衛屬性，相信在如今防線捉襟見肘的情況下，拜仁會很願意與他續約。