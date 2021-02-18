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足球專欄／3球擊潰巴薩 姆巴佩新王登基

易起民
歐冠16強對決巴薩，姆巴佩上演帽子戲法。（美聯社）
歐冠16強對決巴薩，姆巴佩上演帽子戲法。（美聯社）

歐冠16強巴薩對決巴黎聖日耳曼，這場比賽被視作新舊王交接的大戰，由22歲的姆巴佩（Kylian Mbappe）挑戰手握六座金球獎、33歲的梅西（Lionel Messi）。最終，姆巴佩獨進三球、上演帽子戲法，率領大巴黎在客場以4：1擊敗對手，幾乎宣告巴薩出局。

一開局，巴薩打得很積極，陣形壓得十分靠前，梅西在前場拿球組織，格列茲曼（Antoine Griezmann）、德容（Frenkie de Jong）積極跑位，創造出不少得分機會。雖然大巴黎針對性的防守，每當梅西拿球總有兩、三個人包圍著他，但梅西仍發揮良好的視野，頻頻送出妙傳。巴薩的第一球正是他精準地傳入禁區，德容跑位接球時被對手絆倒而獲得點球，梅西親自操刀命中，助巴薩1：0領先。

不過，巴薩1分領先不足以摧毀大巴黎的鬥志，反而中場的失勢給了對手反擊的機會。巴薩在進攻時，中場站位通常較為靠前，防守時更需要彼此的協調與正確的站位，一旦隨著比賽深入，巴薩中場體能下降，導致失位與空間放大，就容易給對手反擊的機會。

大巴黎的戰術就是針對這點而設計，中場堅守中路，前場拉開寬度，一但搶下球就長傳找姆巴佩。這種打法看似簡單粗暴，但本場姆巴佩簡直無所不能，邊路一對一過人閃開角度打門；中路帶球連過數人，皮克（Gerard Piqué）死命拉球衣也無法停止他的腳步；射門精準一起腳就是威脅。超神的表現打得巴薩七暈八素，中場疲於奔命。

反觀巴薩的戰術被識破，尤其中場換人後，不僅防守對抗沒有提升，進攻只會傳球找梅西，反而給大巴黎更多反擊機會。 連續四年慘案，證明現在的巴薩在歐冠已失去核心競爭力，一但遇到能提升節奏的球隊，大比分輸球幾乎成為定局。

賽後，不只姆巴佩成為媒體頭條，皇馬主席佛羅倫蒂諾（Florentino Pérez）也意外登上熱搜，似乎球迷們也在催促皇馬趕緊買下這位新一代巨星。另一邊，梅西下家仍未明朗，他與巴薩的合約剩不到半年，最早傳出緋聞的曼城與大巴黎卻始終靜悄悄，似乎在疫情的當下，手頭拮据的俱樂部要花大錢簽下這位33歲的超級巨星也要好好考量考量。

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