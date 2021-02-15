東京奧運防疫 禁握手擁抱 選手村卻發15萬個保險套

日本至今看不到疫情平息跡象。(美聯社)

東京奧運 在即，日本疫情卻仍然嚴峻，東京奧運組委會日前公布了防疫 指南（Playbook），當中包括初步防疫規則，列明各國運動員禁止握手擁抱，但選手村內仍依慣例，免費發放15萬個保險 套。

國際奧委會（IOC）3日公布的第一版防疫指南稱，參加今年東京奧運的運動員不需要接種新冠疫苗，但參賽者抵達東京前、後均須接受病毒檢測且結果須為陰性，在參賽期間至少每四天接受一次檢測。

這份防疫指南還規定，運動員不得加入觀眾行列，也不要乘坐公共交通工具，奧運期間不得握手或擁抱，盡量避免不必要的親密接觸。

不過香港01報導，東道主也延續奧運村的「傳統」，將免費提供15萬個保險套。法新社就此評論：「不能握手、擊掌或擁抱，對於參加東奧的運動員來說，防疫規定帶來額外沉重壓力，性行為卻似乎不在此限 。」

世界級運動員身體強壯，奧運選手村內「戰況」激烈早是公開的秘密，美國游泳名將拉克提（Ryan Lochte）曾在倫敦奧運時透露，「我覺得70至75%的選手都在比賽期間有過性行為。」

The Times統計，近年奧運免費保險套派發量升幅驚人，1992年巴塞隆納為5萬個、2000年雪梨奧運9萬個、2004年雅典奧運12萬個、2008年北京奧運10萬個、2012年倫敦15萬個，2016年里約奧運更高達45萬個，史上最多。

若按IOC預計，將有約1.1萬名運動員參加東奧，每人將平均獲發近14個保險套。