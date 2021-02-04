足球專欄／皇馬內憂外患 席丹下課倒數

皇馬戰績不振，席丹帥位不保。（歐新社）

主教練是世上最難幹的工作，尤其在皇馬這樣的豪門，即使率隊拿下三座歐冠、兩座聯賽冠軍的席丹（Zinedine Zidane），在內憂外患下，恐怕也將在季後下台一鞠躬。

冠軍沒希望

在皇馬，只要當季沒有拿下任何冠軍，主教練一定得走人。上賽季，皇馬靠著堅強的防守，在復賽後豪取十連勝拿下了聯賽，原以為死對頭巴塞隆納在梅西 （Lionel Messi）出走風波後一蹶不振，「銀河艦隊」將輕而易舉拿下本季聯賽冠軍。沒想到，巴薩將老邁的蘇亞雷斯（Luis Suarez）賣給馬德里競技竟煥發第二春，率馬競在西甲 積分榜遙遙領先，把皇馬巴薩遠遠甩在後頭。聯賽無望，還剩下歐冠和國王杯可以爭取。以球隊現在的實力，「贏得歐冠」恐怕連最樂觀的人也不敢想像。至於國王杯，皇馬竟然輸給了西乙B的球隊，不但讓球迷、高層震怒，更斷送了最有機會拿下的一個冠軍。

戰術沒亮點

過去皇馬球迷是出了名的難搞，球隊不僅要贏，還要贏得漂亮、進很多球。席丹二進宮後，隊上少了最強的得分點C羅 （Cristiano Ronaldo）進球變得無比艱難。雖然上賽季買進阿札爾（Eden Hazard）、約維奇（Luka Jovic）等進攻球員，但前者傷病纏身、後者難以融入球隊，進攻重任仍倚靠老將本澤馬（Karim Benzema）。

沒有辦法多進球，導致經常意外輸給弱旅，戰績難以穩定。以往面對實力較差的球隊，如果能早早踢進兩、三球殺死比賽懸念，對手多半會放棄抵抗，降低翻盤的可能性。但現在皇馬經常是場上情勢占優，卻怎麼也無法進球，球員心裡愈急、位置就愈壓上，一不小心就被對手反擊破門，爆冷輸掉比賽。

新秀沒前途

這兩年皇馬處在換血期，即使成績不理想，如果能讓小將有所成長也值得欣喜。但是看看席丹的陣容，他最愛用的還是本澤馬、莫德里奇（Luka Modric）、拉莫斯（Sergio Ramos）這些老將，新秀如約維奇、厄德高（Martin Odegaard）、米利唐（Eder Militao）出場機會寥寥可數。或許從他的立場來看，在沈重的戰績壓力下，使用熟悉且實力更強的老將是最佳選擇，但枯坐板凳卻讓有實力的新人心寒。

坐擁6000萬歐元身價，約維奇一年半來只為皇馬踢進了三顆球，怎麼看都是一筆失敗的交易。今年冬季轉會，約維奇租借回老東家法蘭克福，沒想到兩場比賽就進了三球，狠狠打腫皇馬的臉，更讓質疑席丹的聲浪四起。另一位皇馬青訓厄德高，15歲就是知名的挪威天才，去年租借在皇家社會表現優異，獲選西甲最佳陣容。原本計畫在外再練兵一年，席丹親自提前把他招回，承諾予以重用，沒想到只能苦守替補席，讓他憤而在冬窗主動申請離隊，球隊只好將他租借到阿森納。