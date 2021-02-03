羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

BWF年終總決賽混雙由地主泰國 混雙德查蓬（Dechapol PUAVARANUKROH）／沙西麗（Sapsiree TAERATTANACHAI）交戰南韓 組合徐承宰／蔡侑玎，其中出現不可思議的「一打二」，兩人展現絕佳默契讓轉播單位驚呼連連。

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世界排名第三的泰國羽球 混雙組合德查蓬／沙西麗已經在前兩站奪冠，年終總決賽對上世界排名第六的南韓混雙組合徐承宰/蔡侑玎，第一局雙方打到18：18平手時，德查蓬回擊兩球疑似因為球拍斷線，而他在沒有請求暫停的情況下，突然離開球場跑到場邊更換球拍，讓搭擋沙西麗從混雙變單打，一度得一人對陣二人。

最令人驚訝的是，沙西麗不但沒有因此展現一絲猶豫，重回場上的德查蓬也馬上進入狀況，來回幾拍後，德查蓬還找到空檔殺球拿下這戲劇性的一分，場邊爆出一陣喝采，轉播單位的主播球評也是驚呼連連，最後泰國組合就以21：18、8：21、21：8，擊退南韓混雙，奪下年終總決賽冠軍，也為泰國國家隊寫下新紀錄。