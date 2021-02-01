我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

體育新聞組／綜合報導
世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）
世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

世界球后戴資穎在羽球年終賽擊敗前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），拿下第3座金杯，她1日在社群平台Instagram表示，贏球的當下，為自己感動了2秒，這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。

戴資穎今年1月泰國3站賽事，3度在冠軍賽與西班牙名將馬琳狹路相逢，前兩站泰國公開賽都鎩羽而歸，以亞軍作收，第3站年終賽終於有了不同結局，戴資穎完成甜蜜復仇。

戴資穎分享奪冠心情，決勝局靠著連搶4分，驚險逆轉戰局，也讓她有感而發地說：「贏球的當下，為自己感動了2秒，因為這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。」

來源：BWF — Badminton World Federation臉書

比賽中戴資穎一記超水準的假動作，也讓轉播單位讚嘆不已。

決勝局戴資穎7：6握有1分領先，兩人前幾拍在網前周旋，馬琳成功守住戴資穎的幾技殺球，戴資穎此時來到網前出拍，卻是先停頓一下，再出其不意將球打往後場，這個「假動作」美技讓馬琳措手不及，戴資穎拿下漂亮一分。

BWF官方臉書隨後也放上戴資穎這記美技，主播再看一次慢動作後，驚嘆戴資穎竟能在最後一刻才轉動拍面，更盛讚「太美了」。

泰國 社群 羽球

上一則

NBA／終場前11.5秒5分落後…里拉德又秀「驚天絕殺」

延伸閱讀

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年

70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年
高速羽球擊中眼球! 男子視力剩0.1…緊急開刀

高速羽球擊中眼球! 男子視力剩0.1…緊急開刀
任職55年…NBC新聞老將 80歲布洛考退休

任職55年…NBC新聞老將 80歲布洛考退休

熱門新聞

杜蘭特。（路透）

NBA／讚美你也不行？杜蘭特：別吹捧了，不需要

2021-01-30 08:00
美國女籃WNBA球星克萊拉登日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。取材自克萊拉登推特

WNBA／球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

2021-01-31 08:00
26日是傳奇球星布萊恩忌日，布萊恩幼年時成長地、義大利艾米利亞雷焦，為他及女兒吉安娜舉辦了紀念廣場揭幕儀式。(Getty Images)

NBA／義大利小鎮追思布萊恩 兒時玩伴憶當年

2021-01-26 13:50
新澤西州貝德明斯特的川普國家高球俱樂部。(美聯社)

高球／和川普切割 PGA錦標賽新球場出爐

2021-01-26 14:28
烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
詹姆斯（左）單場進帳46分退前東家騎士隊，率隊拿下客場10連勝。（路透）

NBA／失投被騎士高層鼓掌挑釁…詹皇末節「這樣」回敬

2021-01-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」