羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

世界球后戴資穎在羽球 年終賽擊敗前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），拿下第3座金杯，她1日在社群 平台Instagram表示，贏球的當下，為自己感動了2秒，這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。

戴資穎今年1月泰國 3站賽事，3度在冠軍賽與西班牙名將馬琳狹路相逢，前兩站泰國公開賽都鎩羽而歸，以亞軍作收，第3站年終賽終於有了不同結局，戴資穎完成甜蜜復仇。

戴資穎分享奪冠心情，決勝局靠著連搶4分，驚險逆轉戰局，也讓她有感而發地說：「贏球的當下，為自己感動了2秒，因為這場球是贏得多麼不容易，只有自己知道。」

來源：BWF — Badminton World Federation臉書

比賽中戴資穎一記超水準的假動作，也讓轉播單位讚嘆不已。

決勝局戴資穎7：6握有1分領先，兩人前幾拍在網前周旋，馬琳成功守住戴資穎的幾技殺球，戴資穎此時來到網前出拍，卻是先停頓一下，再出其不意將球打往後場，這個「假動作」美技讓馬琳措手不及，戴資穎拿下漂亮一分。

BWF官方臉書隨後也放上戴資穎這記美技，主播再看一次慢動作後，驚嘆戴資穎竟能在最後一刻才轉動拍面，更盛讚「太美了」。