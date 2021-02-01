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日本券商：東奧若停辦 恐損失54億

體育新聞組／綜合報導
東京奧問是否舉行至今都是一大問號。（路透）
東京奧問是否舉行至今都是一大問號。（路透）

延期一年預定今夏舉行的東京奧運是否能順利開賽備受關注，證券公司估計，若奧運停辦，損失額約5690億日圓（約54億美元）。

日本電視台新聞網（NNN）報導，左右2021年日本經濟走向的最大關鍵是新冠肺炎疫情

東京奧運組織委員會會長森喜朗與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）28日舉行電話會談。會談後，森喜朗被問到東奧是否採取無觀眾措施時說：「不希望採那種方式，但不先那麼思考的話，就無法做好模擬」。

目前疫情持續蔓延，東奧的舉辦方式有3種選項，包括精簡化、無觀眾、停辦。

日本瑞穗證券公司首席分析師小林俊介估算東奧對2021年度國內生產毛額（GDP）產生直接影響，倘若東奧精簡化的情況，刺激消費效果腰斬，損失額2494億日圓，GDP將減少0.05%。

如果採無觀眾方式，刺激消費效果消失，損失額4989億日圓，GDP將減少0.10%；如果停辦的話，刺激消費效果消失，損失額4989億日圓之外，加上轉播相關費用701億日圓消失，總共損失額5690億日圓，GDP將減少0.11%。

疫情發生前，官方和民間都估算過東奧的經濟效益。東京都政府估算，從2013年至2030年，經濟效益約32兆日圓。瑞穗總合研究所估算，2014年至2020年的7年間累計經濟效益約28.5兆日圓。

奧運舉辦前及舉辦後所留下的「遺產」的效益等間接效益遠比舉辦期間的直接效益大。例如主辦奧運的城市基礎設施、民間投資擴大及外籍客觀光需求增加等。若要享受這些經濟效益，就得靠東奧正常舉行。

東奧是否舉行，一般認為，預定開始進行聖火傳遞的3月25日將是做出判斷的重要日子。

東京奧運 疫情 日本

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