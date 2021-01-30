NCAA／傳奇700勝！天普大學教頭切尼走了 享壽89歲

傳奇男籃教練切尼過世，享壽89歲。（美聯社）

天普 大學（Temple）29日證實，傳奇男籃教練切尼（John Chaney）在過完其89歲生日後一周因患病過世。

被譽為人生導師的切尼在1978年執教賓州Cheyney大學時贏得NCAA II級全國冠軍，並在1987年和1988年連續兩年當選美國 籃球記者協會（USBWA）年度最佳教練。

切尼於1982年加入天普大學，讓籃球校隊重現活力，率隊打進17次NCAA錦標賽和5次NCAA地區決賽。在他到職之前，天普大學貓頭鷹隊從未連年晉級NCAA錦標賽。但在切尼領軍下，它們從1984至1988年連續5年晉級，並在1990年到2001年連續12年晉級。

在他贏得年度最佳教練榮譽的那幾年中，貓頭鷹隊每季都拿下30勝。並在1987-88賽季結束時全美排名第一。由於切尼的努力，許多學生球員都是家中第一個從大學畢業的學生。

切尼於2001年入列美國籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）。他在天普大學執教24年後於2006年退休。他在天普大學教練時期戰績為516勝253敗，勝率.671；在賓州Cheyney大學時的戰績為225勝59敗。他也是籃壇5位700勝教頭之一。