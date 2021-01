羽球／「我殺球妳救球」女雙年終賽135拍死鬥超精采

世界羽聯(BWF)年終總決賽女雙A組由南韓 組合李紹希與申昇瓚對決印尼 頭號女雙波莉(Greysia Polii)與拉哈育(Apriyani Rahayu),雙方在第二局比分來到8:7時陷入膠著,死鬥至135拍才由南韓女雙辛苦拿下這一分。

雙方此役前曾交手過6次,由印尼女雙組以4勝2負取得優勢,27日也率先以21:17拿下第一局,第二局南韓組合以8:7領先之際發球,兩邊人馬展開焦土戰,雙方好幾次相互扣殺都被對面成功防守,來回交戰了近2分半,才由申昇瓚殺球得分,結束了這長達來回135拍的苦戰。

來源:愛爾達體育家族 臉書粉絲團

這幕精典135拍經上傳後,有球迷留言表示「看到眼睛都乾了」、「泡麵都煮好吃一半了」。最終印尼女雙波莉與拉哈育以21:17、22:24、21:15擊敗南韓女雙李紹希與申昇瓚,這場94分鐘的女雙大戰,也並列史上第二長的比賽紀錄,第一長則是由日本組合松友美佐紀與高橋禮華在2014年交手中國 雙胞胎組合駱羽與駱贏所創下的98分鐘紀錄。

Top 5 longest SS/WT Finals matches



98 mins - 2014 SF, Matsutomo/Takahashi vs Luo/Luo



94 mins:

2020 GS, Polii/Rahayu vs Lee/Shin

2017 Final, Yamaguchi vs Sindhu



93 mins - 2014 GS, Kakiiwa/Maeda vs Polii/Maheswari



92 mins - 2015 GS Matsutomo/Takahashi vs Chae YJ/Kim SY