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足球／迷信青春風暴 蘭帕德敗筆

易起民
球隊砸大錢引援成績反而更糟，蘭帕德黯然下台。（路透）
球隊砸大錢引援成績反而更糟，蘭帕德黯然下台。（路透）

英超切爾西隊日前宣布主教練蘭帕德（Frank Lampard）下課，讓人不勝唏噓。這位「藍軍」功勳是隊史進球王、助攻王，更曾戴著隊長袖標捧起歐冠、歐聯獎杯。上賽季他接掌兵符，當時藍軍受到制裁禁止引援，加上頭牌阿札爾（Eden Hazard）遠去皇馬，前景並不看好。沒想到蘭帕德帶著一票青年軍硬是拿下聯賽第四名，取得歐冠資格，令人刮目相看。

成績超標也讓球隊老闆阿布（Abramovich）高興得打開支票本，在今年夏天豪擲2億歐元，買下維爾納（Timo Werner）、哈弗茨（Kai Havertz）等強援。原以為砸錢成績會更好，沒想到落得被炒魷魚的下場。

蘭帕德自己曾說，他認為在球場上擁有經驗是好事，但年輕球員的純粹、活力、發自內心的渴望，才是真正能發揮積極作用的。在他手下亞伯拉罕（Tammy Abraham）、芒特（Mason Mount）等一票切爾西青訓上位，確實也打出了漂亮的內容。然而在關鍵戰時，面對更嚴密的防守，使用像吉魯（Olivier Giroud）這樣有經驗、有身材的老將，似乎更有優勢。

此外，德國雙星維爾納、哈弗茨的開高走低更是造成他下台的主因。維爾納雖然是中鋒，但是以跑位、善用機會為主要武器；而哈弗茨雖然號稱前場全能，但最擅長的位置是前腰與芒特重疊。為了讓心愛的青年軍和高價買來的球星都能上場，蘭帕德試過許多陣型，卻始終沒找出最佳組合。

而藍軍的防守問題，上任至今始終無法解決。在執教一年半、57場聯賽中，場均1.35個丟球，是歷任主教練中最多的。場上就11個人，當他用的人都是技術好、速度快，但缺乏對抗、防守的類型時，自然後防漏洞百出。

最後壓垮他的是更衣室失控，雖然現在很多說法仍未證實，但謠言滿天飛就可見內部不滿的人很多。有人說，因為他重用青年軍，導致老將受到冷落引發不滿；他並不會主動親近球員，與手下的交流並不通暢；訓練課太嚴格，不僅球員抱怨，還造成傷情頻繁。

雖然這次執教老東家並不順利，但足壇普遍很看好蘭帕德未來的發展，畢竟初出茅廬就接手切爾西對他來講原本就太過沈重，相信智商150的他經過一段時間沈澱，教練生涯能更上一層樓。

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