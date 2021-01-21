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足球／死敵無數 尤文太惹人厭？

易起民
樹敵無數的尤文圖斯在C羅領軍下，奪得義甲超級盃冠軍。（路透）
樹敵無數的尤文圖斯在C羅領軍下，奪得義甲超級盃冠軍。（路透）

義大利超級杯20日開打，最終尤文圖斯以2：0擊敗那不勒斯奪下冠軍。這不僅僅是一座獎杯，更是義大利南北之戰的縮影。義甲聯賽歷史悠久，義大利各地區差異大，造就了球隊間的「死敵」文化，尤其是「斑馬軍團」尤文圖斯，更是樹敵無數。

1.尤文vs.國際米蘭

近幾年在義甲九連霸的尤文，頭號死敵就是國際米蘭，兩隊的比賽被稱為「義大利國家德比」。最早在1960-61賽季尾聲，國米以積分4分之差落後榜首尤文，期盼著能在能在客場扳倒尤文，縮小差距。沒想到，觀眾人滿為患，衝進球場。按規定應判主隊尤文失利，沒想到竟改判兩隊重賽。這讓國米氣炸了，補賽中派上二軍被1：9血洗，從此結上梁子。

2006年「電話門」事件，更讓兩隊不共戴天之仇。那年，尤文聯賽奪冠，隨後爆出尤文買通裁判，操控比賽。導致尤文被判剝奪冠軍、降級，其他AC米蘭、拉齊奧等隊也受到波及，唯獨國米全身而退。之後，尤文球星紛紛出走，冠軍由國米遞補，義甲也由盛轉衰。

2.尤文vs.那不勒斯

位於北方都靈的尤文，與南方的那不勒斯大相逕庭。北方人有錢，南方人窮；北方人認為南方都是黑手黨，南方人認為北方人剝削他們。

足球上，向來都是北方三雄：尤文圖斯、AC米蘭、國際米蘭引領風騷，直到馬拉度納（Diego Maradona）的到來，才改變了這個格局。

1984年，馬拉度納從巴薩轉會那不勒斯，率領這支保級隊拿下兩座義甲冠軍、一座義大利杯，讓南方人在北方人面前終於可以揚眉吐氣。

3.尤文vs.都靈

尤文與都靈兩隊都位於都靈城，之間的比賽被稱為「尖塔德比」。1990年以前，兩隊使用同一座球場，誰更能代表這座城市，就得在比賽中見真章。雖然實力不如尤文，但不同於「斑馬軍團」的球迷遍布世界，都靈的球迷更多是當地民眾。有鄉親父老的加持，比賽場面往往特別激烈。

4.尤文vs.佛羅倫薩

1981-82賽季最後一輪，兩隊並列榜首，分別迎戰實力不強的對手，結果佛羅倫薩進球不算，尤文則獲得爭議點球，贏下聯賽，讓痛失冠軍的佛羅倫薩懷恨不已。

兩隊真正的恩怨是由於巴喬（Roberto Baggio）轉會而來的。當時，「紫百合」當家球星巴喬，轉會死敵尤文，引爆球迷怒火。憤怒的球迷包圍俱樂部大樓，投擲石頭、瓶罐洩憤。到了巴喬代表尤文重返佛羅倫薩的比賽時，排山倒海的咒罵聲，讓巴喬嚇得拒絕罰點球。

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