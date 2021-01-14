足球專欄／拉莫斯續約？皇馬宮鬥劇開演

拉莫斯（左）雖然已經35歲，但仍是足壇最頂級後衛。（歐新社）

皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）的續約問題愈演愈烈。拉莫斯希望能續約，但對球團提出減薪的要求並不滿意。但對皇馬主席佛羅倫蒂諾（Florentino Perez）而言，拉莫斯雖然不可或缺，但俱樂部財政嚴峻，難以給一位35歲老將加薪。於是圍繞兩人的一場宮鬥大戲就此展開。

第一幕：媒體放話

拉莫斯目前年薪約1200萬歐元，由於西甲 都是算稅後年薪，實際上俱樂部要付2400萬歐元。皇馬開的條件是：若接受減薪，則續約兩年；如果維持原薪，則只簽一年。

目前拉莫斯的合約只剩半年，按規定可自由與任何球隊談判。於是媒體開始繪聲繪影說，巴黎聖日爾曼、曼城都願意出大錢招攬他，為拉莫斯拉抬身價。就在此時，拜仁阿拉巴（David Alaba）可能轉會皇馬的新聞也傳了出來，由於阿拉巴也能踢中後衛，這似乎在暗指即使拉莫斯離開也沒有關係，俱樂部已經找好了替代人選。

第二幕：協調減薪

據KPMG調查，由於新冠疫情 ，2019/20賽季歐洲五大聯賽大部分球隊都虧損。其中皇馬雖然營收 高達6.8億歐元，但比賽日收入大幅縮水，最終僅獲利300萬歐元。

上賽季在拉莫斯協調下，球員們接受了減薪10％，但同時俱樂部承諾不會在夏天引援。這個賽季，球隊再次希望球員減薪，一開始球員們也願意配合，但隨後傳出皇馬正在攢錢準備夏天買姆巴佩（Kylian Mbappe），引發球員不滿。球團只好找上拉莫斯，希望他像往常一樣鎮住更衣室，這也給了他一個抬價的好機會。

第三幕：聯手拉抬

除了拉莫斯外，莫德里奇（Luka Modric）、巴斯克斯（Lucas Vazquez）合約也將到期。「金球先生」莫德里奇的談判比較早開始，順利地以略低於現在900萬歐元的年薪續約一年。至於巴斯克斯，一度淪為邊緣人的他，最近靠著邊鋒、邊衛都能踢的全能屬性，再度成為主教練席丹（Zinedine Zidane）寵兒。

當傳出拉莫斯續約陷僵局，巴斯克斯也口徑一致地拒絕了球團提出的方案，似乎有意等隊長先跟球隊談判，再看風向決定是否接受。

其實，拉莫斯與主席心裡都明白，雙方的關係類似「利益結合」，如果能續約對雙方都是最好的。