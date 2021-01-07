足球／孫興慜 穩坐亞洲一哥寶座？

南韓 球員孫興慜日前為英超 熱刺隊踢進100球，是名符其實的「亞洲之光」，但放眼歷史和前輩球星們相比，孫興慜能登上「亞洲一哥」的寶座嗎？

1.車範根

一直以來，車範根被認為是南韓史上最佳球員，他1980年代效力於德甲法蘭克福和勒沃庫森，308場比賽共踢進98球，曾獲選德甲最有價值球員、20世紀亞洲最佳球員。

孫興慜的進球顯然比車範根更多、更有效率，他在德甲已累積41球，來到熱刺更在253次出賽中就踢入100球。對比27歲才登陸歐洲的車範根，今年29歲的孫興慜還有兩、三年巔峰，數據上可望與前輩拉開距離。

2.朴智星

朴智星曾效力曼聯七年，拿下一座歐冠、四座英超冠軍。國家隊方面，他曾代表南韓隊打進2002年世界杯四強，創下亞洲紀錄。

孫興慜雖然數據比起朴智星漂亮許多，但榮譽卻是乏善可陳，熱刺雖然近幾年穩居英超上游，也曾打進歐冠決賽，但上次捧起獎杯已是12年前的事了。所幸現任熱刺總教練穆里尼奧（Jose Mourinho）可說是奪冠專家，球隊也打入聯賽杯決賽，雖然含金量不高，但也算是熱刺終結冠軍荒的好機會。

3.中田英壽

作為日本 第一批登陸義甲的球員，中田英壽在羅馬、帕爾馬都有出色的表現，曾創下亞洲球員轉會身價紀錄。中田英壽還曾率領日本首次打進世界杯會內賽，有「日本貝克漢」之稱的他，不僅在球場上甚至演藝圈也有相當重要的地位。

中田英壽維持多年的轉會身價紀錄，正是被孫興慜打破。雖說2001年的2500萬歐元和2015年的3000萬歐元難以相比，但仍可看出孫興慜的價值。最近在著名的「德國轉會市場」網站中，孫興慜身價躍升到9000萬歐元，足壇排名第13，已是不折不扣的世界級球員。

4.香川真司

2010到2012年，香川真司在德甲多特蒙德打出人生巔峰，他曾榮獲德甲半程最佳球員、年隊最佳陣容，助多特兩奪德甲冠軍和一座德國杯。之後他轉會曼聯，兩年後又回到多特，卻再也找不回當年的高光。

與香川真司短暫的巔峰相比，孫興慜已維持三年的亮眼表現，且很有機會延續下去。他與凱恩（Harry Kane）的雙人組本季已創造32粒進球，打破德羅巴（Didier Drogba）與蘭帕德（Frank Lampard）的單季36球紀錄指日可待。再加上穆帥運籌帷幄，如果能乘勢拿下幾項榮譽，孫興慜「亞洲一哥」的地位就算是穩了。