足球／孫興慜熱刺踢進百球 歸功虎父魔鬼訓練

孫興慜（右）和凱恩是熱刺當紅兩人組。（歐新社）

亞洲人也能成為足壇最炙手可熱的巨星，南韓前鋒孫興慜（Heung-Min Son）打進生涯代表熱刺的第100球。孫興慜在2日的英超 賽事接獲好搭檔凱恩（Harry Kane）的助攻，搶點完成生涯百球，代表熱刺253戰轟進100球與51次助攻，這4季的爆發確立自己世界球星的地位。而孫興慜紮實的基本功、雙腳都能進球，其全面的個人能力源自於少時嚴父的魔鬼訓練。

孫興慜從2015/16賽季重金從德甲轉戰英超，雖然首個賽季陷入掙扎，但隔年開始展現自己的進攻才華，連續4個賽季進球上雙，本賽季更火力全開，至今僅賽16場就繳出名列進球榜第二名的12球，與好搭檔凱恩更正不斷締造歷史，雙人組傳射總和已有32球，超越德羅巴（Didier Drogba）與蘭帕德（Frank Lampard）的單季36球紀錄只是時間問題。

當今歐洲足壇並沒有多少亞洲選手能穩定出賽，特別是在英超賽場的體格對抗與體能消耗，讓許多旅歐的亞洲選手為之卻步，更多選手選擇的是更看技術的西甲 賽場，或是更願意給新秀機會的德甲，孫興慜卻能從德甲轉戰英超，並成功站穩腳步，成為最佳球星，原因與嚴父孫雄政密不可分。

據孫興慜去年受訪時所說，曾是職業足球 員的孫爸親力親為指導年幼的自己，並強調基本功最為重要，孫興慜回憶過，小時候得保持連續挑球4小時，這樣的訓練讓現在的自己，無論再怎麼被拚搶都不會輕易丟球，球感、意志力與體能都是好球員的基本。

孫雄政的魔鬼訓練也培養出孫興慜嚴厲的職業道德，他在德甲拚戰時就有「雙足怪」的稱號，孫興慜常在正規訓練右腳之外，額外加練左腳，讓他能以左、右腳遠射，進攻時雙足都能盤帶起腳，對防守球員來說相當難防。