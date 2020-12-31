足球／變種病毒來襲 英超擬停賽2周

英超下月恐因疫停賽2周。（路透）

英超 聯賽本季已進行16輪比賽，雖然聯盟和英足協季前表示，本賽季將不會有暫停或取消的可能。但隨著變種病毒 的出現，聖誕至今已有近50場比賽因選手或職員確診而取消，英超方面卻仍不改季前立場，表示疫情 不影響球季進行，讓外界十分困惑。

不過《電訊報》報導，由於新冠疫情再次爆發，英超俱樂部正在討論下個月停賽2周。

之前本輪英超曼城與埃弗頓的比賽已因曼城隊出現多名隊員新冠檢測陽性被延後。此外英超最新一輪新冠檢測中，共出現18例陽性病例，創英超常規疫情檢測以來最高紀錄。

報導指出，英超高層認為從目前英國疫情狀況來看，英超賽季停賽一段時間無可避免，英超俱樂部已經開始考慮下個月進行為期2周的休賽。但是比賽順延將導致後續聯賽、國家隊等諸多比賽賽程制定變得更加困難。

《衛報》報導，儘管變種病毒在英國境內流竄，聯賽方對於季前「絕不停賽」的承諾仍有信心，英超和英格蘭足協至今甚至從未針對賽季相關應變措施進行討論，讓外界對未來的賽程十分堪憂。

英足協的聲明中僅表示，各隊應遵循隊內防疫守則，避免大量球員和職員在小型密閉空間聚集，且盡量使用視訊方式進行隊內會議。對此，多名隊醫均表示擔憂，他們認為足協應該將眼光放遠放大，在全國疫情嚴重的情況下，如此消極的作為將會為聯盟環境帶來負面影響。

《ESPN》報導，變種病毒影響，從聖誕節以來已有近50場英超比賽因球、職員染疫而延賽，除18例隊職員確診外，還傳出多隊出現群聚感染現象。不只是英超，英國的足總杯賽事也將在近期進行第三輪賽事，球隊在區域間的移動將增加傳染的風險。