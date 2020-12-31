足球／轉會窗開了 誰將迎來新舞台？

新的一年即將來臨，各足球 聯賽轉會窗也將開啟，這是各隊補充人力的好時機，也是球員們另謀發展的好機會，以下就來看看冬窗最有可能成交的幾筆轉會。

1.德佩（Memphis Depay）

巴薩主教練科曼（Ronald Koeman）對德佩的欣賞是眾所皆知的，賽季初就想將他帶來巴薩，可惜球隊糟糕的財政讓這筆交易延宕。如今，巴薩戰績低迷暫居第六，而德佩則在法甲打進8球4助攻，率領里昂位列聯賽龍頭。德佩的合約目前只剩半年，傳出尤文也對他很感興趣，如果巴薩高層真心想挽救戰績，最好拿出誠意，這絕對是一筆划算的投資 。

2.約維奇（Luka Jovic）

約維奇2019年夏天來到皇馬，卻始終打不出身價。在場上，他進球寥寥可數，又缺乏本澤馬（Karim Benzema）的串聯能力，始終無法獲得席丹（Zinedine Zidane）的青睞；在場外，他似乎少根筋，觸犯防疫條例被起訴、感染新冠病毒，最糟糕的是還經常受傷，讓皇馬逐漸對他失去耐心。但是他還年輕，效力法蘭克福時也確實展現出讓人眼睛一亮的潛力，目前AC米蘭和英超 狼隊有意租借他，或許是個不錯的選擇。

3.埃里克森（Christian Eriksen）

埃里克森曾是英超最棒的技術型中場，卻始終無法融入國際米蘭。就像叫一個書生去工地搬磚，在主教練孔蒂（Antonio Conte）強調強悍、紀律的體系中，他逐漸失去信心，難以發揮應有的實力。目前兩個最有可能的下家，一個是大巴黎，他們的新任主教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）是埃里克森在熱刺的恩師，另一個選擇是加盟阿森納、重回英超賽場，對他拾回信心也很有幫助。

4.阿里（Dele Alli）

曾經的英格蘭金童阿里與熱刺主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）的矛盾愈來愈檯面化，日前與斯托克城的比賽中，阿里的失誤造成丟球，隨後他被換下場，卻在場邊大發雷霆、怒踢醫藥箱，讓穆帥非常不滿，公開對媒體點名批評他「給球隊製造麻煩」。隨著波切蒂諾的入主，大巴黎可能在冬窗租借阿里。

5.凱帕（Kepa Arrizabalaga）

凱帕擁有8000萬歐元身價、周薪17萬英鎊，卻是英超撲救率最低的門將，這絕對是切爾西史上最差的引援，就像想離婚卻因爲財產無法分手的夫妻，如果切爾西肯失血相送讓凱帕離隊，對雙方都是解脫。