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足球／梅西想體驗美國生活 暗示可能來美踢球

體育新聞組╱綜合報導
足球巨星梅西尚未做出決定，但傳可能來美踢球。(路透)
足球巨星梅西尚未做出決定，但傳可能來美踢球。(路透)

阿根廷足球巨星梅西尚未做出決定，是否要在本季結束後，終止與巴塞隆納20年的賓主關係，但也暗示他可能轉戰美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）。

中央社綜合外電報導，在8月試著要離開西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona），梅西（Lionel Messi）未來的落腳處就一直是各方熱議的焦點。由於巴薩堅持，若有球隊現在想網羅梅西，就得付出7億歐元（約新台幣244億元）的違約金，這讓他只能將一切計畫暫時擱置，直到2020-21年球季結束後。

巴薩目前在西甲僅排第5，球隊內部也出現許多動盪，梅西稱巴薩的景況「非常糟糕」。

2021年1月起，梅西的合約將剩下最後的6個月，屆時他可以自由（和任何球隊）討論他的下一步。

梅西接受西班牙電視台第6台（La Sexta）的訪問在今天播出，他在訪談中提到說：「我還不知道我會怎麼做，我會等到球季結束再說。」

「我會想體驗看看在美國生活、在MLS踢球、並過那樣的日子，但我還不知道這些事會不會發生。」

「現在最重要的事，是要專注在球隊上，好好踢完這個球季，試著贏得獎盃，且不要被其他的事影響而偏離常軌。」

梅西並未掩飾自己對巴薩的悲觀，該隊踢出33年來最糟的開季，也因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，讓財務陷入嚴重危機。

他補充道：「對球隊、對每個人來說，這都是艱難的時刻，球隊內部的人都知道，情況非常的糟，也很難回到以前的狀態。」

梅西 足球 美國

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