懶人包／孫楊爭議禁賽 延燒842天

孫楊。（美聯社）

中國 金牌泳將孫楊今年2月28日遭國際體育仲裁法庭(CAS)裁定，指未能遵守世界反興奮劑機構(WADA)的規定而禁賽8年，事件23日峰迴路轉。孫楊當時第一時間提出上訴，瑞士聯邦最高法院現決定撤銷裁定，孫楊極有希望參加明年舉行的東京奧運 會。

孫楊藥檢一案，可以追溯到2018年，新浪網整理了至今842天的爭議事件。

2018年／暴力抗檢鬧風波

9月4日晚，IDTM公司（國際泳聯授權的興奮劑檢測 機構）的檢測人員來到孫楊杭州的家中進行賽外藥檢。孫楊對檢查人員出示的資質證明存疑，因此這次檢查未完成執行。隨後IDTM向國際泳聯報告說「孫楊暴力抗檢」。

11月19日，國際泳聯就此事在瑞士洛桑舉行聽證會，孫楊和IDTM公司的證人接受詢問，聽證會長達13小時。

2019年／世錦賽被拒合影

1月3日，國際泳聯裁決此次檢查無效，孫楊不存在興奮劑違規行為。

1月27日，媒體曝光了這場抗檢風波，稱孫楊的安保人員用錘子打碎已密封的血液樣本瓶，孫楊可能面臨終身禁賽。當晚，中國游泳協會聲明力挺孫楊，稱消息不符合事實。

3月12日，世界反興奮劑機構因不滿裁決結果，向國際體育仲裁法庭提出上訴。

7月末，孫楊參加了在南韓光州舉行的游泳世錦賽，奪得了男子200米和400米自由泳冠軍，但其他國選手拒絕與孫楊合影，引起軒然大波。

8月27日，孫楊首次正面回應這場藥檢風波，表示自己多年來每一次的檢測都嚴格遵守國際反興奮劑機構的規定，積極配合檢測官的工作。此次風波給他帶來了巨大的困擾。

11月15日，備受矚目的「世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案」的聽證會在瑞士舉行，長達十小時。

2020年／禁賽令罕翻盤

1月中旬，孫楊接連參加國際泳聯冠軍系列賽深圳站和北京站，在五天內連奪三冠。談到自己的新年願望，孫楊說：「我的願望就是在奧運會繼續站上最高領獎台，捍衛自己的榮譽！」

2月26日，美聯社消息，來自瑞士最高法院的文件顯示，國際泳聯一直致力於孫楊免遭處罰。

2月28日，國際體育仲裁法庭公布「世界反興奮劑機構（WADA）訴孫楊和國際泳聯案聽證會」的裁決書，孫楊被禁賽八年，即日起生效。

5月4日，據外媒報導，在上訴截止日期的最後時刻，孫楊就2月28日被CAS禁賽8年的裁決，正式向瑞士聯邦法院提起上訴。

12月24日，瑞士聯邦最高法院扭轉孫揚的八年禁賽令，裁定此案二次送回CAS，