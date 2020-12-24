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足球專欄／「世一鋒」萊萬 名場面製造機

易起民
萊萬場上表現總能讓人喝采。（路透）
萊萬場上表現總能讓人喝采。（路透）

國際足協（FIFA）年度最佳球員頒給萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），可謂實至名歸。2019-20賽季，他47場比賽打進55球，率拜仁時隔七年再奪歐冠、聯賽、德甲「三冠王」，且三項賽事都拿下金靴。究竟他是如何擊敗「梅羅」，成為當今的「世一鋒」呢？

多特發跡 四球皇馬震天下

2010年，初出茅廬的萊萬從波蘭來到德甲多特蒙德，加入克洛普（Jurgen Klopp）的「青春軍團」，雖然被迫去打10號位，數據並不理想，卻也讓他成為更全面的球員。隔年，他打進30球、11助攻，率「大黃蜂」蟬聯德甲冠軍。

2012-13賽季，在歐冠對皇家馬德里的比賽中，他獨中四元，憑一己之力擊沉「銀河艦隊」，成為歐冠四強首位上演「大四喜」的球員。傳說賽後皇馬主席拿著支票本到多特更衣室，邀請他加入皇馬，多少錢都願意付；曼聯的弗格森（Alex Ferguson）也親自打電話邀他加盟，但都被拒絕。因為他最心儀的俱樂部正是多特的對手——德甲巨人拜仁慕尼黑。這讓大黃蜂十分為難，不得不將他留到合約的最後一刻免費放人。

拜仁揚名 九五至尊留青史

來到拜仁，由於有曼朱基奇（Mario Mandzukic），不少人懷疑有需要再一名前鋒嗎？不過，在瓜迪歐拉（Pep Guardiola）麾下他很快證明了自己。隔年，他打出一場載入史冊的比賽。

在對上季亞軍狼堡的比賽中，萊萬替補上陣，九分鐘內連進五球，驚人的表現獲得四項金氏世界紀錄認證，更讓他從此與皇馬本澤馬（Karim Benzema）、巴薩蘇亞雷斯（Luis Suarez）並列，成為世所公認的三大前鋒。

接下來幾年，拜仁雖統治德甲，但在歐冠戰場總是差了一口氣。這讓年近30的萊萬有些心急，2018年差點離開球隊。在決定留下來之後，他也改變心態，不再當個「僱傭兵」，而是真正「自己仁」，開始對俱樂部發表更多看法。

直到弗利克（Hans-Dieter Flick）上任，萊萬說，終於再度遇到一個能激發自己鬥志的教練。疫情復賽後，拜仁在各路戰線所向披靡，更在歐冠横掃巴薩、完勝里昂，最終在決賽擊敗巴黎聖日爾曼，登頂歐洲。

皇家 支票 疫情

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