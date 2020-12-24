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足球／為巴薩進644球…梅西單一球會進球數 超越比利

體育新聞組／綜合報導
梅西創單一球會進球數紀錄。（路透）
梅西創單一球會進球數紀錄。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）22日攻進他在西甲巴塞隆納的第644球，超越巴西傳奇球王比利（Pele），成為效力單一球會進球最多的球員。

終場巴薩以3：0大勝皇家瓦亞多利，積分落後榜首馬競（Atletico Madrid）8分，在西甲排名第5。

梅西在65分鐘時接獲佩德里（Pedri）的腳後跟妙傳，帶球殺入禁區，攻入這顆帶有特殊意義的進球，超越比利在巴甲桑托斯（Santos）寫下的643顆紀錄，成為史上替單一球會進球最多的球員。

梅西賽後在Instagram表示：「我開始踢足球時，從沒想過會打破任何紀錄，今天這項紀錄，更是我壓根兒都沒想過的事。」

「我只能感謝這些年來幫過我的所有人，我的隊友、家人、朋友，還有那些每天都在支持我的人。」

巴薩教頭柯曼（Ronald Koeman）也開心地說：「梅西很努力，他是我們非常重要的攻擊戰力。」

這是33歲的梅西效力巴薩第749場比賽，換言之，他每1.16場就會踢進一球。比利在桑托斯757場比賽踢進643球，平均每1.17場比賽踢進一球。

梅西 西甲 足球

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