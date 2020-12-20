NCAA╱羅倫斯3達陣 擊退聖母大學 克萊門森ACC 6連霸

四分衛羅倫斯率領克萊門森大學連續六年拿下大西洋沿岸聯盟冠軍。（Getty Images）

NCAA美式足球 大西洋沿岸聯盟（ACC）冠軍賽，克萊門森大學的NFL選秀狀元熱門四分衛羅倫斯（Trevor Lawrence），貢獻兩次傳球達陣和一次衝球達陣，以34：10擊敗排名第二的聖母大學，完成ACC聯盟六連霸。

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實力強大的克萊門森大學，本季吞下的唯一敗仗就是輸給聖母大學。當時羅倫斯感染新冠肺炎缺陣，雙方廝殺到延長賽才由聖母大學勝出。

不過此役克萊門森拿下問鼎全國冠軍等級的實力，只要接球員出現空檔，羅倫斯就有一定把握度。上半場他先以長傳轟炸找到羅傑斯（Amari Rodgers）完成67碼達陣，再給到威廉 斯（E.J. Williams）33碼達陣。

隨後整場繳出124碼的跑鋒伊特涅（Travis Etienne）再補上44碼衝球達陣，上半場克萊門森就已取得24：3領先。

下半場羅倫斯還自己跑出34碼達陣，而克萊門森防守組表現也不俗，聖母大學進攻阻僅僅斬獲263碼，更六次擒殺聖母四分衛布克（Ian Book），最終34：10奪勝。

羅倫斯比賽過程雖然被抄截一次，但並未造成失分；他傳球成功率驚人，一共36傳25次成功，繳出322碼兩達陣，另有多達90碼的衝球和一次達陣。

過去從未有吞下兩敗的學校，晉級季後賽 ，因此本戰對克萊門森大學極為重要。目前克萊門森10勝1敗，本季還有得打。