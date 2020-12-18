俄國禁賽期減半 仍錯過東奧、世足

俄羅斯國旗未來兩年無法在國際競賽中出現。（美聯社）

即使裁定禁賽期間由4年縮短至2年，但俄羅斯 運動員在接下來兩屆奧運 會都可能不得以國家名義參加，並且俄羅斯足球 隊也沒有資格參加2022年世界杯。

世界反禁藥機構（WADA）原本建議禁賽4年，但體育仲裁法院（CAS）於17日將期限縮短為2年。部分人士批評其為「和稀泥」。美國反禁藥機構CEO泰嘉特（Travis Tygart）指稱該決定「破壞原則」。

但是其他人則認為，這是WADA和提倡乾淨運動者的勝利，他們原本擔心俄羅斯的強力法律挑戰可能會徹底取消這項禁令。

停賽將從決定之日起持續2年，一直持續到2022年12月16日。因此，停賽將適用於重新安排日期後的2021年夏季奧運和殘奧會、2022年冬奧和殘奧會，以及2022年11月21日開始的2022年男子世界杯足球賽。

該裁定還適用於許多其他特定運動的世界錦標賽，例如田徑和游泳比賽。

但是，它並沒有完全禁止俄羅斯運動員參加比賽，他們仍將被允許以中立旗幟參加，甚至允許在制服上使用「俄羅斯」字樣。

CAS寫到，俄羅斯運動員只能在特定條件下「參加或出席」奧運會和世界錦標賽：包括在過去至未來的有效期內未遭禁賽或排除、不得使用或公開展示俄羅斯國旗或其他國家符號、如果獲獎也不得演奏俄羅斯國歌。