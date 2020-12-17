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足球專欄／穆帥大改造 熱刺硬起來了？

易起民
在穆里尼奧（右）手下一年，熱刺煥然一新。（路透）
在穆里尼奧（右）手下一年，熱刺煥然一新。（路透）

英超16日迎來榜首大戰，由上季冠軍利物浦主場迎戰熱刺。最終由菲爾米諾（Roberto Firmino）在第90分鐘上演絕殺，紅軍2：1氣走熱刺登頂。雖然落敗，但熱刺在名帥穆里尼奧（Jose Mourinho）入主一年多來，確實煥然一新，主要有以下幾點改變。

1.中場重兵防守

在前任主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的帶領下，熱刺打出快速、瀟灑的球風，在英超、歐冠都拿下不錯的成績，甚至在2019年打進歐冠決賽，可惜輸給熱刺屈居亞軍。波切蒂諾執教後期，熱刺後防線被稱為「後防天團」，正是揶揄他們像一群「天兵」，會犯下各種匪夷所思的錯誤。

穆里尼奧是最擅長防守的教練，他改造的思路是將防守的重心擺在中場，減輕後防線的負擔。他在中場擺上三個肉盾，要求全員參與防守，甚至前場的孫興慜、盧卡斯（Lucas Moura）都要積極回防，如果遇到對手在中場打出連續配合，更要積極犯規阻斷進攻。

這樣的改造也有陣痛期，熱刺一度陷入「防而不反」的窘境，但效果是顯而易見的，對手面對熱刺的失誤率提高，熱刺丟球數顯著降低。

2.打造進攻支點

「防守反擊」是穆里尼奧招牌絕活，從切爾西的德羅巴（Didier Drogba）到皇馬的本澤馬（Karim Benzema），在他的陣容裡一個頂級「支點」是必不可少的。來到熱刺，他成功讓「大英頭牌」凱恩（Harry Kane）從對進球錙銖必較，轉型為助攻進球一把抓的全能進攻者。

熱刺的鋒線搭檔——凱恩、孫興慜，成為各隊聞風喪膽的角色。他們倆都能跑能傳，而且射術精準，讓對手顧此失彼。

3.更衣室重紀律

穆里尼奧最重視的是球員的態度，如果缺乏紀律、不願意服從、比賽不拚命，即使再大牌也會被他按在板凳上。

來到熱刺，他除了重用凱恩、孫興慜外，戴爾（Eric Dier）、羅登（Joe Rodon）也陸續上位。相反的，曾經的希望之星阿里（Dele Alli）只能枯坐板凳。

穆里尼奧曾帶領波圖、國際米蘭拿下歐冠冠軍，率切爾西奪下三座英超桂冠，是足壇最有名的「勝負師」，這對榮譽室裡僅有零星幾座獎杯的熱刺來說，或許是翻身最好的機會。

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