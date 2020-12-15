足球／歐冠16強抽籤 巴薩對戰大巴黎

歐冠淘汰賽將在明年2月開打。（歐新社）

歐冠聯賽16強淘汰賽抽籤儀式14日在瑞士歐足聯總部進行。抽籤結果，巴薩對陣巴黎，衛冕冠軍的拜仁抽到拉齊奧，皇馬對上另一支義甲 球隊亞特蘭大 ，利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）將對陣萊比錫RB；C羅 （Cristiano Ronaldo）也將隨尤文對上波圖。

籤表對戰組合為：門興格拉德巴赫對曼城、拉齊奧對拜仁、馬競對切爾西、萊比錫RB對利物浦、波圖對尤文圖斯、巴薩對巴黎、塞維利亞對多特蒙德、亞特蘭大對皇馬。列在前面的先進行主場比賽。

歐冠16強上周底定。德甲自2014-15賽季以來首次入圍四隊，其中兩隊為小組首位；西甲也拿到兩張門票，有一個小組首位；英超三隊均為小組第一，義甲也有三席，法甲和葡超各一席。

八支獲得小組第一的種子球隊是：拜仁、皇馬、曼城、利物浦、切爾西、多特蒙德、尤文圖斯、巴黎。八支小組第二是馬競、門興、波圖、亞特蘭大、塞維利亞、拉齊奧、巴塞羅納、萊比錫RB。

16強抽籤原則是小組第一對陣其他小組的第二名，但同一聯賽球隊必須迴避。小組賽排名第二的球隊先打主場。

16強決賽首輪明年2月16-17日和23-24日舉行，次輪明年3月9-10日和16-17日舉行。8強決賽抽籤明年3月19日舉行。決賽將於明年5月29日在伊斯坦堡阿塔圖爾克奧林匹克球場舉行。