UFC／舞棍亞德桑尼亞 變身格鬥天王

亞德桑尼亞一跳成名，實力與娛樂性兼具。（路透資料照片）

歷史上第一次，有超過5萬7000人湧進UFC場子；也是歷史上第一次，有拳手跳舞進場。來自紐西蘭的亞德桑尼亞（Israel Adesanya），在三名舞者的開場下，跳著毛利式舞步，準備打生平最重要的一場比賽。身為暫代冠軍的亞德桑尼亞，在澳洲 墨爾本面對原王者惠特克（Robert Whittaker），尋求一統江湖的UFC中量級正式冠軍腰帶。

來源：YouTube

奈及利亞移居紐西蘭的亞德桑尼亞是班上唯一一個黑皮膚的，個子最高，數學成績又特別好，讓很多同學霸凌他洩憤，問他會不會在樹上盪來盪去。

改變他人生的第一件興趣，其實是跳舞。亞德桑尼亞胸口上的刺青，是大大的『Broken Native』兩字，這是他青少年時期舞團的名稱，也是他憤青的心情：「我就是個土包子、邊緣人。」但在一次才藝秀，他表演了麥可傑克森的名曲「Wanna Be Starting Something」，全場轟動。

他從18歲開始練泰拳，2010年一個早上，被爸爸逼著上大學的他跑去敲父母房門，說他要搬出去了。他知道奧克蘭有幾家踢拳擊道館，他要去當個拳手。

2009年，剛練格鬥技沒多久的亞德桑尼亞，透過臉書自己找了場業餘賽打。一個朋友介紹城市踢拳館的教練貝爾曼（Eugene Bareman）來當他的角落指導，「他完全欠缺綜合格鬥的常識，他看了youtube影片就上了。」那這場處女秀呢？「他完全被輾壓，每回合都慘敗。」

亞德桑尼亞的早期生涯幾乎都是打踢拳擊，拿下75勝5敗，但還是得在瓦斯公司當抄表工才能維生。直到2013年9月，他放下紐西蘭的一切跑去中國 尋求更高的競爭水準和出賽頻率。「那邊就是個拳手集中營，只是中間有個道館。」亞德桑尼亞在中國的格鬥圈成績超強，而且每次出場都披著五星旗，還宣稱內心是個中國人，成功擄獲拳迷的心，給了他『黑龍』的外號，成為最受歡迎的外國選手。

一年後他回到紐西蘭，開始在『擂台王King of the Ring』出賽，兩度贏得一晚打三場的巡迴賽冠軍，9勝0敗的戰績，至今仍是擂台王紀錄。

早在2015年，他就私訊過UFC的總裁白大拿（Dana White），說只要讓我進你的鐵籠，你絕不會失望的。白大拿當時根本沒理這個名不見經傳的小子，但三年後亞德桑尼亞終於等到了UFC的合約，在短短12個月之內，他連衝五場勝利，尤其是對上名人堂選手，號稱UFC史上最強的巴西蜘蛛席爾瓦（Anderson Silva），他向當時已43歲的席爾瓦致敬的方式就是採取蘇州慕容家的打法，以其人之道還治其人之身，在這場世代傳承之戰，他不只拿下一致裁定勝，還奠定他中量級排名第一挑戰者的資格。

UFC中量級因為澳洲拳王惠特克的長期受傷，因而舉辦臨時冠軍賽，才休息兩個月的亞德桑尼亞就和美國 角力重砲手賈斯特隆（Kelvin Gastelum）來爭這條腰帶。兩人你來我往，互毆200拳，最後由亞德桑尼亞獲勝，這場血戰後來被許多媒體選為2019年最精采一役。

去年10月，他和惠特克終於在墨爾本碰面，這場是南半球有史以來最盛大的一場格鬥賽，也是亞德桑尼亞踏向夢想的最後一步。他在出戰席爾瓦之前，就向白大拿要求特殊進場儀式。雖然馬上打回票，但他再提出這要求時白老大屈服了。於是我們看到UFC史上獨一無二的進場方式，三位舞者前導出場，而這三人正是『Broken Native』舞團成員。

原本總教練貝爾曼設定的策略是避開惠特克的右拳，但第二回合亞德桑尼亞豪賭，硬吃一季惠特克的直拳，但他得以趁惠特克出一二連拳的時機，打出自己的三連發，最後的左勾拳讓惠特克應聲倒地，就這樣，他成為全世界最強的中量級綜合格鬥家。

在今年9月再敲倒肌肉男科斯塔（Paulo Costa）之後，沒人會懷疑他在中量級的統治能力。在缺乏合適對手的情況下，亞德桑尼亞直接叫陣輕重量級的波蘭拳王布拉赫維玆（Jan Blachowicz），打算成為UFC史上第五位雙量級冠軍。