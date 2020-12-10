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歐冠／本澤馬雙響砲 皇馬小組頭名晉級

記者張大仁／綜合報導
本澤馬頂進2球。（路透）
本澤馬頂進2球。（路透）

歐冠小組賽最後一場比賽，本澤馬（Karim Benzema）挺身而出獨進兩球，助皇家馬德里9日以2：0擊敗門興（Monchengladbach），將皇馬戰績從B組淘汰邊緣的第三名拉升至首位晉級。

過去25個賽季，皇馬都打進歐冠淘汰賽，本次面臨晉級危機，賽前主教練席丹（Zinedine Zidane）表示，會將比賽當作決賽來踢。

本場比賽皇馬前鋒本澤馬在巴斯克斯（Lucas Vázquez）和羅德里哥（Rodrygo Goes）助攻下，於上半場9分鐘和31分鐘先後以頭槌頂進2球，奠定勝基。

此前，皇馬以2：2在客場與門興踢平，過去33次歐戰主場對陣德國球隊僅輸3場，其餘30場為24勝6平。門興之前8次歐戰客場對陣西班牙球隊僅贏1場，而且還是1974年對陣薩拉戈薩時，其後7戰2平5負。

此外，巴黎聖日耳曼則是在主場迎戰伊斯坦布爾以5：1勝出，由於已經無關出線，雙方踢得都比較防守，而這場比賽也成了內馬爾（Neymar）的表演秀，他大演帽子戲法，一人獨中三元並且製造一個點球。

內馬爾上半場21分鐘和37分鐘破門，並為隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）成功製造一次點球。下半時開場5分鐘再遠射進球，完成帽子戲法。

內馬爾本役踢進歐冠第40球，只用了65場比賽。在歐冠歷史上，只有范尼（Ruud van Nistelrooy）的45場、梅西（Lionel Messi）和萊萬（Robert Lewandowski）的61場比他更快。同時他還成為史上第一位在兩支不同球隊都踢入20球的球員，之前他在巴薩踢進21球。這也是內馬爾的第8場帽子戲法，歐冠史上只有梅西和C羅（Cristiano Ronaldo）次數比他更多。

內馬爾獨進3球，大演帽子戲法。（美聯社）
內馬爾獨進3球，大演帽子戲法。（美聯社）

梅西 C羅 皇家

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