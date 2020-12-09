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足球／世界杯歐洲預賽抽籤 「死亡小組」從缺

體育新聞組╱綜合報導

2022年FIFA卡達世界杯足球賽預賽歐洲區第一階段分組抽籤儀式7日在瑞士蘇黎世進行，55支球隊分10組競逐13個出線名額。其中衛冕的法國將對上烏克蘭，上屆踢進四強的英格蘭與擁有萊萬（Lewandowski）的波蘭同組。

根據抽籤結果，10個小組中，A組到E組每組5支球隊，F到J組每組6隊。已晉級歐國聯決賽圈的比利時、法國、義大利和西班牙隊分別進入5隊小組，因此沒有明顯的死亡小組。

每個小組第一名共10支球隊直接出線晉級世界杯。小組第二名與未進小組前二名、但在歐國聯各組居冠且總排名最高的2支球隊將進入第二階段抽籤，決定出12支隊伍。之後再分3個小組、每組4支隊伍進行準決賽和決賽，確定最後3個出線名額。

第一階段定2021年3月24日開踢，直至11月16日結束。第二階段賽事定2022年3月24日至29日間進行。

第一階段具體抽籤結果如下：

A組：葡萄牙、塞爾維亞、愛爾蘭、盧森堡、亞塞拜然。B組：西班牙、瑞典、希臘、喬治亞、科索沃。C組：義大利、瑞士、北愛爾蘭、保加利亞、立陶宛。D組：法國、烏克蘭、芬蘭、波黑、哈薩克。E組：比利時、威爾斯、捷克、白俄羅斯、愛沙尼亞。

F組：丹麥、奧地利、蘇格蘭、以色列、法羅群島、摩爾多瓦。G組：荷蘭、土耳其、挪威、黑山、拉脫維亞、直布羅陀。H組：克羅地亞、斯洛伐克、俄羅斯、斯洛文尼亞、塞浦路斯、馬耳他。I組：英格蘭、波蘭、匈牙利、阿爾巴尼亞、安道爾、聖馬力諾。J組：德國、羅馬尼亞、冰島、北馬其頓、亞美尼亞、列支敦士登。

2022年是FIFA世界杯足球賽32隊賽制的最後一年。2026年起將擴大至48隊賽制。

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