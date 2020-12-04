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巴薩代主席語出驚人 稱今夏就該賣掉梅西

中央社／巴塞隆納3日綜合外電
梅西。（路透）
梅西。（路透）

西甲豪門巴塞隆納代理主席圖斯克茨今天表示，如果是他，他會在今年夏天就賣掉阿根廷球星梅西

梅西（Lionel Messi）曾試圖在今年夏天離開巴塞隆納（Barcelona），但之後續留。他在明年1月可以和其他球隊談約，並在合約於6月結束時自由地離隊。曼徹斯特城（Manchester City）預料將再次嘗試吸引33歲的梅西離開巴塞隆納。

圖斯克茨（Carles Tusquets）告訴加泰隆尼亞地方電台RAC1：「從經濟的角度來看，我本該在今年夏天賣掉梅西，經濟上而言，這是比較理想的。」

當被問到梅西轉隊會有什麼好處時，圖斯克茨說：「西班牙足球甲級聯賽（LaLiga）有規定薪資上限，而那（指讓梅西轉隊）將對我們有幫助。」

巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）10月辭職後，圖斯克茨成為代理主席，他幾乎排除了球星內馬爾（Neymar）從巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉到巴塞隆納的可能。

圖斯克茨說：「如果他是自由球員，這（指內馬爾轉隊）或許會成，但現在的情況是，如果我們不賣球員，就沒有能力招募他，除非下任主席（明年1月24日選出）手裡能變出什麼魔術，否則那是不可能的。」

圖斯克茨補充，巴塞隆納的財務狀況「不但令人擔憂，且非常糟糕，但仍存有希望」。

他說：「我們明年1月，球員就拿不到薪水了，但情況不嚴重，球員分別在1月、7月各有1個發薪日。而包括冠軍獎金在內，發薪已經延遲。」

梅西 足球 西甲

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