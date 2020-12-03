足球專欄／阿札爾又傷了 皇馬虧大了

阿札爾傷病不斷，球迷逐漸對他失去耐心。（路透資料照片）

皇馬歐冠又輸了，小組賽0：2不敵頓內茲克礦工，慘遭雙殺，下一場對門興一定要取勝才能晉級淘汰賽。這場比賽比利時前鋒阿札爾（Eden Hazard）再度缺席，這是他加入皇馬以來第八次受傷。 雖說登上「銀河艦隊」是許多球員的夢想，但傷病猛如虎，以下就來盤點幾位在皇馬期間頻頻受傷的明星球員。

1.阿札爾

今年29歲的阿札爾在2019年夏天從切爾西轉會皇馬，身價高達1.15億歐元，過去在英超號稱「鐵人」的他，來到西甲 顯然水土不服成了「病貓」。在全部65場比賽中，僅出戰了28場，出席率只有43%，身價更是大幅縮水。

阿札爾傷病如此頻繁的原因，除了去年在歐冠對大巴黎的比賽中遭踢傷之外，他自己對體態控制不佳也為人所詬病。從他去年剛加盟時，胖了6公斤、頂著一個大肚子來報到，加上一年半來只踢進三球的糟糕表現，更是引起許多球迷不滿。

2.貝爾

2013年，貝爾（Gareth Bale）以9100萬歐元的身價轉會皇馬，與C羅 （Cristiano Ronaldo）、本澤馬（Karim Benzema）合組「BBC」鋒線，聯手拿下四座歐冠、一座西甲冠軍。他爆發力超強，能在邊路用速度甩開對手，左腳射術精湛，遠射勢大力沉，經常在決賽場上有關鍵的表現。

但「比目魚肌」傷勢卻是貝爾甩不掉的痛，在皇馬7個賽季受傷超過20次，絕大多數都是這條「比目魚」搗蛋，這與他的球風有很大的關係。貝爾的技術並不特別細膩，賴以為生的就是速度與爆發力，這也給肌肉帶來很大負擔，在後期他為了保護自己，不敢全力衝刺，這也讓他的破壞力大不如前，逐漸淪為替補，在今年夏天租借回到熱刺。

平心而論，貝爾的表現絕對值得他的身價，光是加盟第一年在國王杯決賽，「傳給3秒後自己」外線超車破門，擊敗巴薩；歐冠決賽對馬競，加時賽頂進致勝球；2018年歐冠決賽，倒掛金鉤再加一記遠射「梅開二度」，助皇馬拿下三連霸，就已經在足球 歷史上留下濃厚的一筆。

貝爾為皇馬奪下四座歐冠，立下汗馬功勞。（路透資料照片）

3.卡卡

2009年，皇馬主席佛羅倫蒂諾（Florentino Perez）「二進宮」打造「銀河二期」，那年夏天，兩位金球獎得主卡卡（Kaka）、C羅同時加入皇馬，吸引了全球的目光。與C羅相比，身價6850萬歐元的卡卡顯然是筆虧本生意。首先由於球隊打雙前鋒，卡卡不得不踢自己並不習慣的邊路；更糟糕的是，2010年他的膝蓋遭遇嚴重傷勢，大大影響到他的速度與爆發力。

受傷原本是值得同情，但後續的傳聞引起了皇馬球迷對卡卡的不諒解。那年是南非世界杯，傳言卡卡在賽季末就有點不適，但為了參加世界杯他隱瞞傷情，甚至「打封閉」上場。世界杯結束後，更寧願先度假，也不肯提早一個月開始康復治療。之後的三年，卡卡在皇馬過得很掙扎，最後被零轉會費送回了AC米蘭。