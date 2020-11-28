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足球／拿坡里贏球 告慰馬拉度納在天之靈

體育新聞組／綜合報導
拿坡里全隊穿上10號球衣，向傳奇球員馬拉度納致敬。（歐新社）
拿坡里全隊穿上10號球衣，向傳奇球員馬拉度納致敬。（歐新社）

義甲拿坡里（Napoli）為向剛過世的傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）致敬，27日全隊穿著他背號10號的球衣，在通稱「歐霸杯」的歐洲足球總會（UEFA）歐洲聯賽（UEFA Europa League）賽場以2：0擊敗萊耶卡（Rijeka）。

馬拉度納過去曾效力過拿坡里，並先後幫球隊在義甲、歐洲足總杯（歐霸前身）奪冠。拿坡里總教練加圖索（Gennaro Gattuso）說：「馬拉度納是個傳奇，且永遠為人所銘記。」

加圖索說：「從26日開始，你可以看到這個城市的氣氛變得不同，我們希望贏得獎杯獻給他，這已在本地討論多年。」

在這場拿坡里對上萊耶卡的比賽，萊耶卡似乎很配合地成全拿坡里想以勝利向馬拉度納致敬的想法。在F小組戰績排行榜上，拿坡里以3勝1敗暫居第一，瑞伊卡則是4戰皆墨。

加圖索回憶說：「我有許多美好的回憶，我有機會能多次和馬拉度納交談、和他共進晚餐好幾回。」

「他做了很多意義非凡的事，他在私領域中或許犯了錯，但他在足壇的成就將長存。馬拉度納來自另一個星球，他也將像其他傳奇一樣長存。」

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