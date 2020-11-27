足球專欄／拉什福德不忘本 餵飽百萬貧童

拉什福德成為英國貧苦百姓的英雄，圖為藝術家在曼徹斯特為他繪製壁畫。（路透）

感恩節剛過，足壇也有許多感恩與回饋的故事，尤其是曼聯23歲球星拉什福德（Marcus Rashford）發起的「免費午餐」計畫，不只英國 首相強生（Boris Johnson）為他修改法令，更造福了百萬貧苦兒童。

帶頭供餐 逼首相髮夾彎

3月下旬，新冠疫情 席捲英倫，全國封城 ，數以百萬計貧困學童吃不到學校免費的營養午餐，生活成問題。

當時政府已焦頭爛額，根本無暇顧及這個問題。於是，拉什福德與慈善組織合作，起初他自己捐5萬英鎊（以下同），目標募10萬鎊，為貧童準備免費餐點。結果到4月，善款竟達2000萬鎊，每周能提供280萬份免費餐。

英國政府看到拉什福德與慈善機構的善行，便跟進發給貧童電子餐券，但只有學期期間，暑假不提供。拉什福德對此公開反對，輿論也一面倒地力挺他。逼得強生政策「髮夾彎」，撥款1.2億鎊，在六周的暑假期間繼續提供貧童餐券。

一時間，「拉什福德1：0強生」的標題登上報章頭版，「讓拉什福德當首相」、「為拉什福德封爵」之聲不絕於耳，他也在10月受封英國皇室「MBE」勳章。目前這項活動，每周能提供超過700萬份餐點。

貧童出身 了解餓的滋味

拉什福德的義舉不只曼聯自家人稱讚他，連死對頭利物浦也大方給予掌聲。對此他謙虛地表示，這是因為他知道「肚子餓的感覺」。

他來自一個移民、單親家庭，母親須獨立扶養五個孩子，所以他從小就對「食物銀行」並不陌生。

拉什福德說，小時候會去「早餐俱樂部」吃免費早餐再上學，放學後再去俱樂部吃些點心等媽媽下班，所以他很清楚學校免費的營養午餐對貧困家庭的兒童有多重要。他7歲加入曼聯青訓，11歲被送入寄宿家庭，正是因為原本的環境很難提供他有利成長的營養。

其實在此之前，拉什福德就十分熱心公益。他曾發起「聖誕禮盒運動」，鼓勵人們將生活必需品，如牙刷牙膏、帽子手套、內衣褲等裝入盒子，送給無家可歸的流浪漢。

最近，他又成立「讀書俱樂部」，讓弱勢兒童也有接觸書本的機會。他也用自己的經歷鼓舞這些孩子，即使出身貧窮也有機會實現夢想。