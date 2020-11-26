悼馬拉度納 比利：相約天堂踢球 梅西：是離開不是永別

阿根廷傳奇球星馬拉度納在球場上的英姿，永留球迷心中。(路透)

一代球王馬拉度納（Diego Maradona）去世，國際足聯發文哀悼，稱他是足球 運動「最傑出的天才之一」。另外一位足壇傳奇巨星，球王比利（Pele）也悼念，「這消息真是令人可悲，我失去了一個好朋友，這個世界也失去了一個傳奇…希望未來有一天，我們能在天上一起踢球。」阿根廷總統艾柏托則宣布全國哀悼3天。

葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）表示：「今天，我告別一位友人，世界向一位永恆的天才告別。」「他是史上最佳之一，無與倫比的魔術師。他離開得太快了，但留下的傳奇無限，留下的缺憾永遠無法被填滿。安息吧，王牌，世人永遠不會忘記你。」

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）在社群網站 上發出與馬拉度納的合照並寫道，「他離開我們但又不是永別，因為他就是永垂不朽」。

國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）說，「馬拉度納為足球所做的一切，以一種獨特的方式，讓我們所有人愛上這個美麗的運動。馬拉度納值得我們永遠地感激，我們驚訝於他難以置信的足球天賦和他的特立獨行。這也讓他成為了一個傳奇、一個英雄、一個男人。」

曾在1984至1191年期間擔任球隊王牌的拿坡里隊球團推文稱：「再見了迪亞哥，你是永遠的愛。」

馬拉度納首次由阿根廷跨海到歐洲踢球落腳的巴薩球團也推文悼念：「謝謝你為我們做的一切。」

球王驟逝，中國 粉絲也十分不捨，據悉，馬拉度納在生前與中國足球有著不解之緣。他曾四度造訪中國，還曾經受邀赴中國踢球。

他1996年第一次訪中，率隊和和四川全興進行一場商業賽，吸引數萬名球迷現場觀戰；第二次來到中國，則是2003年11月，當時已退役6年的他特地登上萬里長城。2010年，馬拉度納更為了慈善公益第四度來到中國。