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游泳／「新飛魚」德萊賽爾 40分鐘破2世界紀錄

體育新聞組／綜合報導
德萊賽爾將成泳壇新飛魚。（歐新社）
德萊賽爾將成泳壇新飛魚。（歐新社）

美國游泳選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）繼上周在國際游泳聯賽（ISL）4強刷新100公尺混合式世界紀錄後，21日再於決賽首日，一舉打破兩大世界紀錄。

德萊賽爾在布達佩斯上演的國際游泳聯賽決賽首日，先出戰100公尺蝶式，他游出47.78秒的成績，打破由南非泳將洛高斯（Chad le Clos）在2016年創下的48.08秒世界紀錄，成為史上首位在100公尺蝶式突破48秒的選手。

但德萊賽爾21日的壯舉不止於此，打破100公尺蝶式世界紀錄後僅40分鐘，他再出戰50公尺自由式，游出20.24秒的成績，以0.08秒之差「擊敗」自己去年12月在國際游泳聯賽的20.24秒世界紀錄。

德萊賽爾在短短40多分鐘內連續刷新兩項世界紀錄，相當驚人，德萊賽爾目前已包攬長、短泳池的100公尺蝶式世界紀錄。他去年7月於韓國光州舉行的世界游泳錦標賽，游出49.5秒的世界紀錄，突破美國一代名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的49.82秒。

曾三度獲得奧運金牌、現在是ISL評論員的潛游泳選手蓋恩斯（Rowdy Gaines）稱德萊爾是「地球上最好的游泳選手」，且無人能敵。蓋恩斯強調：「他絕對不是人」。

這位擅長自由式、蝶式及出戰接力賽的美國游泳好手，在2016年里約奧運會上突圍而出，在接力賽中獲得兩枚金牌。從那以後，他在最近的兩次世錦賽上都獲得了13枚金牌和2枚銀牌，也被看好成為明年東京奧運的熱門選手。

游泳 東京奧運 美國

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