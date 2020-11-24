足球／梅西又老又貴？傳曼城放棄追求

身價高、職涯將盡，傳曼城放棄梅西。（路透）

阿根廷足球 明星梅西 （Lionel Messi）有意離開巴薩，普遍認為他最可能加盟曼城。但根據最新說法，曼城已經放棄引進梅西。

梅西和巴薩的合同到明夏到期，屆時梅西年滿34歲，成為自由身。「Sky Sport」引述西班牙足球專家杭特（Semra Hunter）的看法認為，曼城已經放棄追求梅西。

杭特表示：「根據消息來源，曼城將不會為梅西提供報價。主要是考慮兩個原因：年齡和財務狀況。梅西正在進入職業末期，就連他自己也承認，正在接近退役年齡。」

他指出，「此外，就算梅西以零轉會費加盟，他的薪資也是天文數字，每年高達1億歐元之巨，這對任何俱樂部來說都是巨大的財務負擔。別忘了，現在全球還處在疫情 威脅下，各隊日子本就不好過。」

巴薩日前公布歐冠客場對陣基輔迪納摩名單，梅西並沒有列在先發名單中。巴薩主帥科曼（Ronald Koeman）表示，梅西缺席的原因是需要休息。

科曼在賽前發布會上表示：「球團決定梅西和德容（Frenkie de Jong）不會隨隊前往基輔，因為球隊在歐冠小組賽已確定晉級，而且這兩位球員都需要休息，他們之前已經出戰多場比賽。」