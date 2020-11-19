足球專欄／德國遭6球血洗 勒夫還不下台？

德國隊0：6慘敗，主教練勒夫下台聲四起。 （路透）

歐國聯最後一輪，德國 隊在「打平即出線」的情況下，以0：6慘敗西班牙隊，這也讓德國主教練勒夫（Joachim Low）再度被推上風口浪尖。究竟勒夫是如何從一個世界杯冠軍教練，到如今球迷口中的戰犯呢？

助教起步 大賽獲佳績

接手國家隊前，勒夫執教俱樂部的履歷並不特別出色。起初他進國家隊擔任克林斯曼（Jurgen Klinsmann）助教，助德國隊拿下2006年世界杯季軍，算是意外的好成績。

克林斯曼離任後，勒夫順理成章地接下德國隊主教練棒子，拿下2008歐洲杯亞軍、2010世界杯季軍、2012年歐洲杯四強，連續三場大賽都至少四強，在那個西班牙統治足壇的年代，德國隊也迎來屬於自己的黃金世代。

世界冠軍 攀人生顛峰

2014年世界杯開打，當時瓜迪歐拉（Pep Guardiola）執教拜仁慕尼黑，一股「傳控風」也吹進了國家隊。

勒夫依樣畫葫蘆，以拜仁球員為骨幹，打起傳控足球，就像大漢拿起繡花針，對傳統「德國戰車」的擁護者來說難以接受。走進死胡同的勒夫，在八強賽主動變陣，重拾大開大闔的打法，率德國隊擊敗法國、7：1血洗巴西，最終力壓阿根廷拿下世界冠軍。

慘敗南韓 小組賽出局

世界杯奪冠後，原以為德國隊將統治足壇好幾年，沒想到2016年歐洲杯四強慘遭滑鐵盧，雖然最終冠軍由C羅 （Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙拿下，但當年的法國隊顯然更年輕、有活力、充滿天賦。

2018世界杯更是讓勒夫墜下神壇，小組賽一勝二負出局，更以0：2輸給南韓隊。

拒絕辭職 甩鍋給老將

世界杯恥辱出局後，勒夫沒有摸摸鼻子體面地辭職，而是「拒絕背鍋、拒絕下課」。

隔年他甚至宣布，不再徵召穆勒（Thomas Muller）、博阿滕（Jerome Boateng）、胡梅爾斯（Mats Hummels），簡直是赤裸裸地把黑鍋推給三名老將。儘管穆勒後來狀態大好，去年更是五大聯賽助攻王；德國隊少了博阿滕、胡梅爾斯後防一塌糊塗，勒夫仍堅持己見，絕不徵召這三人。

這兩年德國隊在歐國聯A級賽事中，先是不敵法國隊、荷蘭隊慘遭降級，日前又遭0：6慘敗。距離歐洲杯只剩半年，德國足協是會繼續信任勒夫？還是陣前換帥呢？讓我們拭目以待。