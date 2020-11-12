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足球專欄／足壇雙11 四大名店別錯過

易起民
哈蘭德（左）是當前歐洲最紅的新星。（路透）
哈蘭德（左）是當前歐洲最紅的新星。（路透）

雙11剛過，大家都買了嗎？購物要找信譽好、品質佳、價格公道的店家，買球員也一樣，以下就介紹足壇有名的四位賣家，不只交易紀錄好，現在手上更有不少好貨等著選購。

1.皇馬旗艦店

江湖傳言「皇馬出品，必屬精品」，過去皇馬賣掉的「荷蘭雙俠」斯內德（Wesley Sneijder）、羅本（Arjen Robben），隔年雙雙代表國際米蘭、拜仁慕尼黑會師歐冠決賽。前幾年出手的C羅（Cristiano Ronaldo）更是證明了「貴的東西唯一的缺點只有貴」，上賽季在尤文圖斯以35歲高齡勇奪義甲最佳球員，絕對物超所值。

2.多特蒙德加工廠

要買最具潛力的超級新星，就來逛多特蒙德。過去它賣出的格策（Mario Gotze）至今仍是轉會身價第二高的德國球員，而登貝萊（Ousmane Dembele）的交易更是讓「大黃蜂」進帳1.45億歐元。

目前，多特蒙得的桑喬（Jadon Sancho）、哈蘭德（Erling Braut Haland）是足壇最炙手可熱的新秀。外傳曼聯看上桑喬，曾出價8000萬歐元，被認為價錢「太沒誠意」拒絕，哈蘭德則被皇馬等豪門相中，相信明年將會有一場激烈的爭奪戰。

3.馬競神鋒專賣店

馬德里競技雖沒有同城對手皇馬那般耀眼的歷史，但出產中鋒的歷史卻淵遠流長。從托雷斯（Fernando Torres）、阿圭羅（Fernando Torres）、弗蘭（Diego Forlan）、法爾考（Radamel Falcao）再到柯斯塔（Diego Costa）都是大殺四方的鋒霸。

馬競最新作品是葡萄牙「金童」菲利克斯（Joao Felix），他近4場各項賽事打進6球，並以5顆進球領跑西甲射手榜，若他能維持這般成長態勢，很快就會有豪門向他招手。

菲利克斯是馬竟新一代神鋒。（歐新社）
菲利克斯是馬竟新一代神鋒。（歐新社）

4.切爾西出租車

切爾西號稱「出租車」是因為香港翻譯為「車路士」，加上它搜尋潛力新秀眼光獨到，青訓裡不乏優秀人才。但由於在一線隊缺乏出場機會，為了讓年輕球員有更好的鍛鍊，便將他們出租給別隊，如果對方用了覺得喜歡，切爾西也會大方賣出，因此錯失了許多未來的球星。例如現在英超最火熱的薩拉赫（Mohamed Salah）、德布勞內（Kevin De Bruyne）就是讓切爾西最扼腕的超級巨星。

租車 C羅 義甲

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