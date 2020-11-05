足球分析／席丹奇兵奏效 皇馬勝國米

歐冠第三輪皇家 馬德里主場迎戰國際米蘭，最終皇馬以3：2取勝。賽前，兩隊分別居於小組的第三、四名，所以這場對決雙方都卯足全力，場上四大看點值得品味。

1.陣容殘缺

皇馬右後衛傷到無人可用，只好靠右邊鋒巴斯克斯（Lucas Vazquez）代打。巴斯克斯身材矮小、防守能力不足的缺點，國米當然不會放過，對位的佩里西奇（Ivan Perisic）多次在這裡製造殺機。第66分鐘，勞塔羅（Lautaro Martinez）禁區前沿頭球擺渡，佩里西奇利用身高優勢生吃巴斯克斯，助國米扳平比分。

國米方面，則缺了中鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）。少了他，國米後排插上的進攻打不出來，前場對落點也缺乏控制，向前長傳也行不通，只能靠中路傳球層層遞進。

2.鋒線比拚

皇馬的本澤馬（Karim Benzema）可說是實力與運氣兼具，利用了對方後衛阿什拉夫（Achraf Hakimi）回傳球失誤，先是扣過出擊的守門員，再輕鬆推射空門為皇馬首開紀錄。皇馬另一位鋒線大將阿札爾（Eden Hazard）則表現相對黯淡，雖然在左肋部打出幾次漂亮的配合，但由於身體狀態還沒到最佳，難以上演連過數人的拿手好戲。

國米方面，除了佩里西奇的進球，勞塔羅也上演精采的射門。巴雷拉（Nicolo Barella）用腳後跟送出挑傳，勞塔羅插入禁區右腳推射，為國米扳回一球。

3.後衛發威

皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）利用一次角球機會，打入生涯百球，要知道許多前鋒一輩子都打不進百球，拉莫斯靠著強悍的頭球與罰點球達到此紀錄，確實難得。

另一邊，國米的焦點則在22歲的邊後衛阿什拉夫，這位皇馬青訓小將今年夏天才以高價轉會國米，這是他首次回娘家就送出一記烏龍助攻。不過，國米在推進上也確實得仰仗這匹快馬，相信他在孔蒂（ntonio Conte）的體系下會有很亮眼的表現。

4.替補奇兵

比賽雙方有來有往、勢均力敵，皇馬勝出的關鍵就在於席丹（Zinedine Zidane）大膽做出戰術變化，換上巴西雙子星維尼修斯（Vinicius Junior）、羅德里戈（Rodrygo Goes），從原本講究傳切的打法，改為用速度衝擊抓反擊。第80分鐘，維尼修斯用速度優勢及充沛的體力在左路狂奔，一腳漂亮的橫傳，羅德里戈得球後冷靜爆射破門。