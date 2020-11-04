歐冠／皇馬險勝國米 拉莫斯踢進在皇馬第100球

皇馬難驚濤駭浪中擊敗國米。（路透）

歐冠聯賽小組賽第3輪賽事，皇家 馬德里在主場以3：2擊敗國際米蘭，艱辛拿下勝利，排名升至小組第三，晉級仍待努力。國米則跌至小組墊底，前景不佳。

本澤馬（Karim Benzema）率先得分，拉莫斯（Sergio Ramos）踢進他在皇馬的第100球；但國米馬天尼斯（Lautaro Martínez）隨即扳回一城，佩里希奇（Ivan Perišić）下半場將比數踢平。皇馬替補上場的小將羅德里戈（Rodrygo）在第80分鐘踢進致勝球。

拉莫斯踢進在皇馬隊的第100球。（歐新社）

皇馬歐戰主場對國米6勝1負。自1967年3月國米客場2：0取勝後，兩隊近10次歐戰正賽交鋒均由主場隊伍取勝。

國米前2輪比賽均戰平，最近20次歐戰正賽作客皇馬戰績3勝15負2平，其中10場歐冠賽更是8負1勝1平。

利物浦則以強勢進攻證明實力，以5：0大敗去年UEFA歐冠聯賽黑馬亞特蘭大（Atalanta）。

剛以高額轉會費自狼隊（Wolves）簽下的新球員若塔（Diogo Jota），在為紅衫軍出賽的前10場中就踢進7球。這場歐冠處女秀他頂替近日狀況不佳的菲爾米諾（Roberto Firmino），上半場獨進2球，下半場再攻進全隊第5球，大演帽子戲法。

下半場開始3分鐘內，曼內（Sadio Mane）和薩拉（Mohamed Salah）分別各踢進一球。而即使少了防守大將范迪克（Virgil van Dijk），利物浦仍連3場歐冠聯賽一分未失。

這是利物浦隊首次在歐冠聯賽中贏得前三場小組賽，可望以小組冠軍晉級。

其他比賽結果為：拜仁6：2大勝薩爾斯堡；曼城和波圖同以3：0分別完封奧林匹亞科斯和馬賽；阿賈克斯2：1險勝米迪蘭特。