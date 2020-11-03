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足球／無役不與 梅西可能真的累了

體育新聞組／綜合報導
踢好踢滿，梅西體力恐現不濟。（路透）
踢好踢滿，梅西體力恐現不濟。（路透）

梅西（Lionel Messi）才剛在對決尤文圖斯時踢出一場好球，卻稍後在客場對阿拉維斯（Deportivo Alavés）的比賽中又被打回原形。西班牙《阿斯報》（Diario AS）認為，梅西累了，本賽季所有比賽他都踢滿全場，33歲的梅西已經達到體能極限。

梅西上個賽季曾表示，前教頭塞蒂恩（Quique Setién）奉行的足球教科書無法讓巴薩拿到歐冠獎杯。而本賽季在踢了6輪西甲後，現在也可以說，這支球隊很難捧起西甲冠軍。最近巴薩已經4輪不勝，而梅西已在5輪西甲賽事未能進球也沒有助攻了。西甲射手榜前50名不見梅西的名字，是他2006-07賽季以來的最差數據。

梅西如今在場上的挫敗感越來越深，經常出現恍神現象，不像過去那樣替補上場半個小時就能幫助球隊解決問題。在對阿拉維斯的比賽中，梅西甚至還朝著裁判方向踢腳洩忿，如果主裁判嚴厲一些，甚至可以將他罰下場。

《阿斯報》認為，33歲的梅西已經累了，他在本賽季西甲和歐冠以及國家隊的全部比賽都上場，連續10場比賽沒有休息一分鐘，疲憊已經對他的身體產生了作用。對阿拉維斯的比賽，梅西全場失球多達27次，比任何球員都多。

但無論由誰掌兵符，上不上場的決定權都在梅西自己手裡。在為國家隊踢了2場比賽之後，梅西回到巴薩後依然在對赫塔菲（Getafe CF）的比賽中登場。巴薩教頭科曼（Ronald Koeman）對此表示：「如果他不上場，反而會感覺更疲憊。」

梅西 西甲 足球

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