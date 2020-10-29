足球／巴薩主席下台 爛攤子怎收拾？

西甲 豪門巴塞隆納隊主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）27日宣布辭職，不少巴薩球迷興奮慶祝「天亮了」。他在任內有過三冠王的偉業，打造出全球收入最高的俱樂部，如今卻民心盡失，落得各方討伐。現在他離開了，究竟還留下哪些爛攤子等著後繼者來收拾呢？

1.財政困難

不可諱言，「大雄」巴托梅烏是一個厲害的商人，自從2015年入主巴薩以來，他改變商業合作模式，讓巴薩營收 五年內增長2.6億歐元，一舉超越皇馬登上德勤收入榜榜首。這為巴薩這幾年的豪購提供了銀彈，卻也為黯然下台埋下了伏筆。

內馬爾（Neymar）離開後，巴薩陷入恐慌性購買，但由於眼光不佳，幾筆重磅引援都難言成功。不但虛擲了大筆轉會費，更與這些球員簽下高薪合約，導致為了安撫隊內老臣，只得再加薪續約，讓財政問題進一步惡化。

如果在正常賽季，或許還能靠著開源，來彌補失控的薪資。但偏偏碰上疫情，西甲不開放球迷進場，這讓門票占收入重要比率的巴薩嚴重虧空，上賽季收入損失達到1.54億歐元。

要解決財政窟窿主要有兩招，首先是把不是適合的球員高價出售，但先前買的那些高薪低能的球員又有哪個傻子願意接盤呢？第二招就是降薪，幅度30％到50％不等，有些球員不滿意俱樂部的舉措，拒絕參與降薪談判，讓巴托梅烏與球員間的裂痕愈來愈大，也拖累了戰績。

2.戰績不佳

在主帥科曼（Ronald Koeman）的調教下，巴薩目前在西甲僅取得2勝1平2負的成績，排在積分榜12名。尤其在上周末的西班牙「國家德比」中，巴薩主場1：3輸給皇家馬德里，更是讓球迷的怒火燃燒到了頂點。

科曼「去梅西 化」的打法，雖然說是過渡時期不得已的做法，但巴薩十多年來都是以梅西為核心，如今紅花變綠葉，要梅西減少持球，為隊友無球跑動拉空間，就算梅西願意配合，其他隊友也很難適應。

3.梅西去留

其實，梅西今年夏天會宣布要離開巴薩，就是因為看不慣巴托梅烏。如今討厭鬼下台，新主席或許可以再跟梅西談談，挽回這位「隊史最佳球員」的心。畢盡梅西這一走，不但是自由身離開，不會為俱樂部留下任何轉會費，雖然會節省下薪資，但這筆錢根本不足以再找一位這樣強力的球員。

巴薩將於明年進行主席大選，現在兩位最有力的候選人，一位是前主席拉波爾塔（Joan Laporta），另一位是有前隊長哈維（Xavi）支持的馮特。無論是誰當選，要讓巴薩重回正軌都是一項極大的挑戰。