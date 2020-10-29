足球／普利希奇歐冠進4球 美國人最多

維爾納罰入點球，切爾西取得2：0領先。（路透）

去年初創下美國 球員轉會費最高紀錄的「美國隊長」普利希奇（Christian Pulisic），28日再度寫下新猷。在歐冠聯賽小組賽G組切爾西（Chelsea）以4：0大勝卡斯洛達（FC Krasnodar）比賽中踢進第4球，與比斯利（DaMarcus Beasley）以4球並列歐冠進球數最多的美國球員。

身為美國男足國家代表隊的普利希奇目前也是美國球員在歐冠聯賽出場數（28場）和助攻數（4球）的紀錄保持人。

他在第71分鐘接替奧多伊（Callum Hudson-Odoi）上場，不到5分鐘就踢球擊中卡斯洛達隊長馬丁諾維奇（Aleksandr Martynovich）的手臂，讓切爾西獲得點球，由維爾納（Timo Werner）操刀，取得2：0領先。

在第79分鐘時，普里希奇由左翼盤球短傳維爾納，後者再將球吊中給薛耶治（Hakim Ziyech）起腳，使比分變成3：0。

22歲的普里希奇的傳奇在比賽終了前的第90分鐘出現，這是他本賽季的第一個進球，也是在歐冠聯賽的第4球。他在禁區內球門前右側8碼起腳，由守門員薩福諾夫（Matvey Safonov）雙腳間穿過，助切爾西以4：0完封卡斯洛達。

在歐冠聯賽第2周小組賽其他戰事方面，少了C羅 （Cristiano Ronaldo）的尤文圖斯以0：2不敵梅西 （Lionel Messi）領軍的巴薩；曼聯以5：0血洗萊比錫；曼城3：0擊敗馬賽；利物浦和多特蒙德同以2：0分別踢贏米迪蘭特和聖彼得堡澤尼特。