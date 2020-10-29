我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

足球／普利希奇歐冠進4球 美國人最多

記者張大仁／綜合報導
維爾納罰入點球，切爾西取得2：0領先。（路透）
維爾納罰入點球，切爾西取得2：0領先。（路透）

去年初創下美國球員轉會費最高紀錄的「美國隊長」普利希奇（Christian Pulisic），28日再度寫下新猷。在歐冠聯賽小組賽G組切爾西（Chelsea）以4：0大勝卡斯洛達（FC Krasnodar）比賽中踢進第4球，與比斯利（DaMarcus Beasley）以4球並列歐冠進球數最多的美國球員。

身為美國男足國家代表隊的普利希奇目前也是美國球員在歐冠聯賽出場數（28場）和助攻數（4球）的紀錄保持人。

他在第71分鐘接替奧多伊（Callum Hudson-Odoi）上場，不到5分鐘就踢球擊中卡斯洛達隊長馬丁諾維奇（Aleksandr Martynovich）的手臂，讓切爾西獲得點球，由維爾納（Timo Werner）操刀，取得2：0領先。

在第79分鐘時，普里希奇由左翼盤球短傳維爾納，後者再將球吊中給薛耶治（Hakim Ziyech）起腳，使比分變成3：0。

22歲的普里希奇的傳奇在比賽終了前的第90分鐘出現，這是他本賽季的第一個進球，也是在歐冠聯賽的第4球。他在禁區內球門前右側8碼起腳，由守門員薩福諾夫（Matvey Safonov）雙腳間穿過，助切爾西以4：0完封卡斯洛達。

在歐冠聯賽第2周小組賽其他戰事方面，少了C羅（Cristiano Ronaldo）的尤文圖斯以0：2不敵梅西（Lionel Messi）領軍的巴薩；曼聯以5：0血洗萊比錫；曼城3：0擊敗馬賽；利物浦和多特蒙德同以2：0分別踢贏米迪蘭特和聖彼得堡澤尼特。

普利希奇歐冠打入四球，並列美國人最多。（歐新社資料照片）
普利希奇歐冠打入四球，並列美國人最多。（歐新社資料照片）

美國 C羅 梅西

上一則

足球／巴薩主席下台 爛攤子怎收拾？

延伸閱讀

砸300萬支持地方選舉 49人隊執行長惹非議

砸300萬支持地方選舉 49人隊執行長惹非議
逾2確診 布碌崙2校剛開就關

逾2確診 布碌崙2校剛開就關
羊頭灣小學2人確診新冠 被要求關閉

羊頭灣小學2人確診新冠 被要求關閉
白人學區多採混合模式 族裔教育差距恐加大

白人學區多採混合模式 族裔教育差距恐加大

熱門新聞

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金杯。（路透）

MLB／道奇世界大賽奪冠 NBA、MLB都是洛杉磯封王

2020-10-28 03:30
C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
納達爾在巴黎艾菲爾鐵塔前展示法網冠軍獎盃。(美聯社)

網球／小白球也行！ 法網冠軍納達爾 高球賽並列第6

2020-10-27 17:50
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼因為在12個月內錯過3次藥檢遭禁賽兩年。柯爾曼恐無法在明年東京奧運參賽。(美聯社)

百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年 恐錯過東京奧運

2020-10-27 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除