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F1／漢米爾頓成新車神 92勝打破舒馬克紀錄

體育新聞組／綜合報導
漢米爾頓拿下F1葡萄牙大賽冠軍，成為新車神。（美聯社）
漢米爾頓拿下F1葡萄牙大賽冠軍，成為新車神。（美聯社）

F1一級方程式葡萄牙大獎賽，英國車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）桿位出發，以1小時29分56秒的成績奪得分站冠軍，這不僅是他生涯第92場勝利，也成功打破了舒馬克（Michael Schumacher）的91次最多勝紀錄，為他13年的F1賽車生涯再立下一座里程碑。

35歲的漢米爾頓效力於F1賓士車隊，生涯拿下6次F1世界冠軍，年薪約4000萬英鎊。

雖然漢米爾頓首位起跑，不過比賽日大雨，場地溼滑的情況下讓漢米爾頓失去領先的優勢，一度掉到第三位。但漢米爾頓憑藉著他熟練的駕駛功力順利的在第20圈奪回領先地位，最後以近30秒的差距勝過同隊車手鮑達斯（Valtteri Bottas）。

「我做夢都沒想過我能有這一天。」漢米爾頓受訪時首先提出車隊的貢獻及協助功不可沒，也表示很難用言語形容破紀錄的感受，未來會繼續把每一天的工作做到最好。

漢米爾頓一直都被喻為是「下一個舒馬克」，如今正式超越「車神」紀錄，現代車神的名號實至名歸。舒馬克在2006年的中國大獎賽奪下第91勝，同年宣布退役，正好隔年2007年就是漢米爾頓的F1新秀賽季，可以說是完美傳承了舒馬克的車神光彩。

「Global news」報導，舒馬克生涯花了16個賽季完成91場勝利，曾認為難以超越，如今漢米爾頓只花了13個賽季就達成這項成就，現役第二多勝的維特爾（Sebastian Vettel）只有53勝，要超越漢米爾頓難度很高。

漢米爾頓目前以256分的賽季積分大幅領先各家車手，被看好有高機率拿下追平舒馬克紀錄的第七座F1世界冠軍。

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