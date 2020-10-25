UFC／29勝0敗…俄格鬥天王 為亡父含淚退役

努馬戈梅多夫（右）奪回輕量級冠軍腰帶，以世界最強格鬥選手之姿宣告退役。（美聯社）

綜合格鬥好手「俄羅斯 雄鷹」努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov），24日在阿布達比的UFC 254輕量級腰帶冠軍戰，在第二回合就以三角絞（Triangle choke）降服技獲得勝利。賽後他趴在場中啜泣落淚，宣布帶著29勝0敗的完美戰績退休 。

第二回合才打了1分34秒，努馬戈梅多夫就抓住機會以雙腿扣住對手蓋奇（Justin Gaethje）使他一度失去意識。這是他第三次守下輕量級冠軍，已追平UFC賽史；他生涯29勝0敗，包括在13勝0敗，被雅虎、ESPN等媒體評選為排除體重因素，各種技術指標第一名的選手。

不過在3個月前，努馬戈梅多夫的父親兼教練阿布杜馬那（Abdulmanap Nurmagomedov）才死於新冠肺炎併發症 ；奪下勝利後拿起麥克風，他隨即宣布本戰為生涯最後一役。

他說母親不希望他沒有父親的陪伴繼續拚博，「我答應她這是我最後一戰，我必須信守諾言。這就是最後一場了，如果不是我父親，也許我根本不會來到UFC。」

對手蓋奇也說：「我知道他一定讓父親感到非常驕傲。」離開競技場時，努馬戈梅多夫將手套留在場中，象徵自己將不再踏上賽場。