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足球／連輸弱旅 皇馬命懸一線

易起民
皇馬教頭席丹一個頭兩個大。（美聯社）
皇馬教頭席丹一個頭兩個大。（美聯社）

歐冠首輪比賽，皇家馬德里爆冷輸給頓涅斯克礦工，這已是「銀河艦隊」連續兩場輸給弱旅。下一場皇馬將迎來「西班牙國家德比」迎戰巴塞隆納，本賽季是生是死就看這場比賽的表現。以下歸納幾點皇馬輸球的原因：

1.全隊心態輕敵

由於疫情，礦工10名球員遭隔離，只能派出二軍上陣。面對這樣的對手，皇馬明顯太過輕敵，這從上下半場截然不同的表現可以看出。上半場時，皇馬球員懶洋洋地不願意跑動，缺乏穿插跑位。防守則太過輕率，兩個中後衛的站位甚至比邊後衛還靠前，呈一個「倒弓型」，導致對手一反擊就打穿。

直到連丟三球，下半場皇馬才回過神來，積極跑位，傳球也更有力道。但此時，礦工防守也更嚴密了，多虧莫德里奇（Luka Modric）的一腳世界波破門，才為皇馬帶來一絲扳平的希望。

2.進攻招數貧乏

這場比賽，皇馬鋒線首發的是約維奇（Luka Jovic）、羅德里戈（Rodrygo Goes）及阿森西奧（Marco Asensio），無論名氣與實力都與當年「BBC」組合的貝爾（Gareth Bale）、本澤馬（Karim Benzema）、C羅相差太遠。且三個人都缺乏衝擊力，當礦工全軍退守時，無法撕開防線，為隊友創造機會，甚至憑一己之力破門。

直到下半場，維尼修斯（Vinicius Junior）替補登場，僅僅14秒就利用速度先斷球再破門。這位巴西小將的速度與突破能力正是現在皇馬所需要的，教練組大可試著圍繞他來設計戰術，可以為球隊進攻帶來更多變化與意外性。

3.後防漏洞百出

後腰線及中衛線太過靠前，沒有維持防守該有的陣型。此外，瓦拉內（Raphael Varane）又失誤了，教人對皇馬後防的接班十分擔心。這位27歲的法國中後衛自從18歲來到皇馬，就一直被視為未來的後防領袖。但最近連續在歐冠犯下致命的失誤，讓人不禁懷疑在拉莫斯退役後，他是否有獨自領導後防的能力。

最後提一下主帥席丹（Zinedine Zidane），下一場與巴薩的德比，皇馬如果贏球，「銀河戰艦」將重上軌道；如果輸球，高層不太可能趕他下台，怕的是他自己請辭走人，屆時皇馬恐怕又將陷入混亂。

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