足球／球王比利80歲 「頭腦夠清楚」

恭賀比利80歲，聖保羅特地為他舉辦特展。（路透）

即將80歲的巴西足壇傳奇「球王」比利（Pelé）透過發給媒體的影片表示，他為自己良好的精神狀態感到開心。

法新社報導，10月23日生日的比利在影片中笑說：「我感謝上帝賜予我健康，讓我到這把年紀依然頭腦清楚。談不上很聰明，但頭腦夠清楚。」

比利一直被許多人視為是有史以來最偉大的足球 員，他曾在1958年，1962年以及1970年贏得3次世界杯冠軍。

他近年來健康狀況欠佳，因各種問題進出醫院。

這位巴西足壇偉人過去在一場球賽中肋骨骨折，醫生被迫摘除他的一顆腎臟以保命。此外，比利的髖關節也有一系列的問題，使他在越來越罕見的公開活動中需使用拐杖輔助。