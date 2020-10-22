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歐冠／拜仁4球退馬競 皇馬爆冷敗北

體育新聞組／綜合報導
歐冠小組賽，拜仁4：0完勝馬競。（歐新社）
歐冠小組賽，拜仁4：0完勝馬競。（歐新社）

歐冠小組賽次日賽程，A組衛冕冠軍拜仁主場以4：0完勝馬競。同組另一場賽事，薩爾茨堡主場2：2平莫斯科火車頭。

拜仁和馬競之前有過6次歐戰交鋒。1974年歐冠決賽，拜仁經過重賽首度奪冠。隨後4次交鋒均在2016年。2015-16賽季歐冠半決賽因客場進球少被馬競淘汰；在接下來的1個賽季小組賽中，兩隊均在主場獲勝。

B組賽事方面，爆冷焦點在迪斯蒂法諾球場，皇馬主場2：3不敵頓涅茨克礦工。皇馬上半場就被打進三球，下半場靠著莫德里奇（Luka Modric）的「世界波」扳回一城；接著替補上場的維尼休斯（Vinícius Júnior）閃電進球稍微扳回顏面；補時階段，巴爾維達禁區外圍的遠射破門，不過裁判經VAR判定，維尼休斯干擾門將取消進球，最終皇馬無緣扳平比分。

兩隊曾在2015年交手，皇馬小組賽雙殺礦工。皇馬歐戰14次對陣烏克蘭球隊僅輸1場，主場7次對陣取得5勝2平。賽前礦工有多達十名球員因疫情隔離，先發球員許多都是替補或青年軍。

主場面臨慘敗，皇馬總教練席丹（Zinedine Zidane）也在賽後記者會上表示，輸球責任在自己，「我沒有給球隊找到取勝的辦法」。

皇馬的下一場比賽周末是西班牙國家德比，面對在歐冠取勝士氣大振的巴塞羅納，對皇馬與席丹都是一大考驗。

礦工破門後，球員興奮慶祝（右），皇馬球員則低頭一臉落寞（左）。（美聯社）
礦工破門後，球員興奮慶祝（右），皇馬球員則低頭一臉落寞（左）。（美聯社）

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